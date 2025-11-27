HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Thêm một đối tượng tại TP HCM được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT, BHXH

MAI CHI

(NLĐO) - Dự kiến mức chi hỗ trợ đóng BHYT, BHXH tự nguyện cho đối tượng này là 366 tỉ đồng/năm

HĐND TPHCM vừa ban hành Nghị quyết số 54/2025/NQ-HĐND quy định tiêu chí thành lập Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; tiêu chí về số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự; mức hỗ trợ, bồi dưỡng và mức chi đối với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn thành phố.

Theo Nghị quyết này, người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hỗ trợ 100% số tiền phải đóng BHXH tự nguyện trên mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng theo quy định.

Thêm một đối tượng tại TP HCM được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT, BHXH - Ảnh 1.

Người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT, BHXH tự nguyện (Ảnh: THẢO NGUYỄN)

Mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng của Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự là 6,5 triệu đồng/người/tháng; Tổ phó là 6,3 triệu đồng/người/tháng; Tổ viên là 6 triệu đồng/người/tháng.

Mức đóng BHXH tự nguyện được tính trên cơ sở 22% của mức hỗ trợ hằng tháng. Bên cạnh đó, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở còn được hỗ trợ 100% tiền đóng BHYT hằng năm.

Theo tính toán của UBND TPHCM, sau sáp nhập thành phố có 5.947 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với hơn 20.600 thành viên. Thành phố ước tính chi hỗ trợ thường xuyên đối với tổng số thành viên này khoảng 1.543 tỉ đồng/năm; chi hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện là 340 tỉ đồng/năm và BHYT 26 tỉ đồng/năm cho toàn bộ lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở trên địa bàn.

Ngoài ra, đối với trường hợp người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chưa tham gia BHXH, BHYT mà bị ốm đau, tai nạn, chết khi thực hiện nhiệm vụ sẽ được hưởng chi phí khám bệnh, chữa bệnh bằng mức hưởng BHYT cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; được hỗ trợ tiền ăn hằng ngày là 70.000 đồng/người/ngày trong thời gian điều trị nội trú đến khi ổn định sức khỏe ra viện; thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất một lần, hưởng tiền mai táng phí bằng 10 lần mức tham chiếu theo pháp luật về BHXH tại tháng người tham gia lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở chết…

