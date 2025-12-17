Điều tra vụ một phụ nữ tử vong trên đường song hành xa lộ Hà Nội

Ngày 17-12, Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ một phụ nữ tử vong trên đường song hành xa lộ Hà Nội.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ cùng ngày, nam tài xế lái xe tải biển số tỉnh Đồng Tháp chạy trên đường Trương Văn Thành. Khi đang rẽ phải để vào đường song hành xa lộ Hà Nội, cách ngã tư Thủ Đức 300 m, chiếc xe va chạm với một phụ nữ đang lao ra đường.

Vụ việc khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ, tài xế cho xe tải dừng lại hiện trường, trình báo cơ quan chức năng.

Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp Đội CSGT Rạch Chiếc, Phòng CSGT Công an TPHCM đến hiện trường phong toả, điều tra nguyên nhân.

Theo điều tra ban đầu, trước đó nạn nhân có mâu thuẫn với người trong gia đình, sau đó ra ngoài rồi xảy ra vụ việc trên.