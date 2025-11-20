HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Đô thị

TPHCM dự kiến mở thêm 106 tuyến xe buýt

Ngọc Quý

(NLĐO) - TPHCM dự kiến mở thêm 18 tuyến xe buýt liên tỉnh và hàng chục tuyến nội tỉnh mới, mở rộng kết nối với Đồng Nai, Tây Ninh, Lâm Đồng.

TPHCM đang chuẩn bị bước vào giai đoạn mở rộng mạng lưới vận tải hành khách công cộng lớn nhất trong nhiều năm, với việc bổ sung 18 tuyến xe buýt liên tỉnh và hàng loạt tuyến nội tỉnh mới. Danh mục mạng lưới tuyến vừa được Sở Xây dựng TP ban hành thể hiện định hướng tăng cường kết nối vùng, đáp ứng nhu cầu đi lại đang tăng cao giữa TPHCM và các tỉnh giáp ranh.

- Ảnh 1.

Nhiều tuyến xe buýt liên tỉnh từ TPHCM kết nối Đồng Nai, Tây Ninh và các tỉnh lân cận dự kiến được mở mới trong thời gian tới

Theo quyết định này, toàn TPHCM sẽ có 286 tuyến xe buýt, gồm 245 tuyến nội tỉnh và 41 tuyến liên tỉnh. Trong nhóm nội tỉnh, có 88 tuyến xe buýt chưa đưa vào khai thác tuy nhiên nhiều tuyến đã định danh bằng mã số. Có thể kể đến tuyến 170 (Khu A – Khu B Bến xe buýt), 179 (tuyến nội khu Vinhomes Grand Park), 180 (Vinhomes Grand Park – trung tâm TP), tuyến 61-1 kết nối Tân Đông Hiệp – Thủ Đức và tuyến DL06 (Bến xe buýt Sài Gòn – Bình Trưng). Ngoài ra còn 5 tuyến mới dự kiến triển khai tại Côn Đảo.

- Ảnh 2.

Một số tuyến xe buýt nội tỉnh trong 88 tuyến chuẩn bị khai thác tại TPHCM

Bên cạnh đó, danh mục cũng ghi nhận nhiều tuyến nội tỉnh mới chưa có mã số, phần lớn kết nối với các khu vực ven đô và các tỉnh lân cận. Một số tuyến đáng chú ý như Bến xe Vũng Tàu – Tân Thành; Bến xe Bà Rịa – Cảng cá An Lộc; Vũng Tàu – Long Hải – Phước Hải; Thủ Dầu Một – Tân Uyên – Tân Thành; Mỹ Phước – Long Hòa – Dầu Tiếng; Thủ Dầu Một – Cổng Xanh – Bàu Bàng; Đại Nam – Bến xe Miền Tây; Thành phố mới – Mỹ Phước – Bàu Bàng; Bến xe Bình Dương mới – Vành đai 3 – Bến xe An Sương; Bến xe Bình Dương – Đại học Quốc gia…

- Ảnh 3.

18 tuyến xe buýt liên tỉnh chuẩn bị mở thêm

Điểm nhấn của lần điều chỉnh này là hệ thống xe buýt liên tỉnh. Hiện TPHCM có 23 tuyến đang vận hành và sẽ mở thêm 18 tuyến mới nhằm tăng liên kết vùng. 

Các tuyến mới trải rộng từ các khu công nghiệp, trục giao thông trọng điểm đến các đô thị vệ tinh và điểm du lịch. Trong số này có các tuyến: Bến xe Miền Đông – Khu công nghiệp Sông Mây; Chợ Bến Thành – Mộc Bài; Bến xe Tân Phú – Bến xe Tây Ninh; Tân Thành – ngã tư Vũng Tàu; Xuyên Mộc – Bến xe Dầu Giây; Bến xe Bình Châu – Lagi; Tân Thành – Nhơn Trạch; Châu Đức – Gia Ray; Bà Rịa – Tân Thành – sân bay Long Thành; Tân Thành – Khu công nghiệp Đất Cuốc – Trị An; Thành phố Mới – Bạch Đằng – Đồng Nai; Dầu Tiếng – Núi Bà Đen; Phú Giáo – Đồng Nai; Thủ Dầu Một – Chơn Thành; Thành phố mới – Chơn Thành…

Sở Xây dựng giao Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM cùng Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng tỉnh Bình Dương tiếp tục phối hợp triển khai, bảo đảm công tác quản lý, tổ chức vận hành đúng quy định. Đồng thời, các đơn vị phải thường xuyên rà soát, đánh giá nhu cầu thực tế, đề xuất điều chỉnh hoặc mở mới tuyến để mạng lưới xe buýt phù hợp hơn với nhu cầu đi lại, góp phần giảm áp lực giao thông cá nhân và tăng khả năng kết nối giữa TPHCM với vùng Đông Nam Bộ.

Tin liên quan

Côn Đảo sắp có tuyến xe buýt điện đầu tiên

Côn Đảo sắp có tuyến xe buýt điện đầu tiên

(NLĐO) - TP HCM đang gấp rút chuẩn bị mở tuyến xe buýt điện đầu tiên tại Côn Đảo, hướng tới phát triển giao thông xanh và phục vụ người dân.

TP HCM muốn “đi trước 20 năm” trong chuyển đổi xe buýt

(NLĐO) - TP HCM đề xuất ban hành nghị quyết chuyển đổi toàn bộ xe buýt sang sử dụng điện trước năm 2030, sớm hơn 20 năm so với lộ trình quốc gia.

Công bố giá vé 2 tuyến xe buýt kết nối TP HCM với khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu

(NLĐO) - Cả hai tuyến xe buýt này đều sử dụng phương tiện chất lượng cao và phương thức thanh toán linh hoạt bằng tiền mặt hoặc thẻ điện tử

vận tải hành khách tuyến xe buýt vận tải hành khách công cộng mở thêm 88 tuyến xe buýt nội địa TPHCM mở thêm 18 tuyến xe buýt liên tỉnh
