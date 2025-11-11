Người cao tuổi đi xe buýt tại TP HCM cần lưu ý điều này

Nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hành khách công cộng, đồng thời tạo thuận tiện tối đa cho người cao tuổi, Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng vừa triển khai phương thức nhận vé xe buýt miễn phí tự động thông qua CCCD, thẻ căn cước hoặc ứng dụng VNeID.

Chương trình hướng đến đối tượng hành khách từ đủ 60 tuổi trở lên, giúp xác định đúng người được hỗ trợ, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực vận tải công cộng.

Hành khách cao tuổi chỉ cần quét mã QR trên thẻ căn cước hoặc ứng dụng VNeID để lấy vé xe buýt miễn phí

Chương trình áp dụng trên các tuyến xe buýt trợ giá được trang bị thiết bị thanh toán T10. Hành khách có thể sử dụng thẻ căn cước, CCCD loại có mã QR hoặc tài khoản VNeID hợp lệ để nhận vé. Nhân viên lái xe và phục vụ trên xe có trách nhiệm hướng dẫn hành khách thao tác, đồng thời kiểm tra tính hợp lệ của CCCD, thẻ căn cước hoặc ứng dụng nếu cần thiết.

Chi tiết các bước lấy vé thủ công

Phương thức lấy vé miễn phí được triển khai theo 2 hình thức:

1. Lấy vé tự động:

Bằng thẻ CCCD vật lý: Hành khách chuẩn bị thẻ căn cước hoặc CCCD loại mới có mã QR, đưa mã QR vào thiết bị gắn trên xe. Khi quét thành công, thiết bị sẽ phát âm thanh thông báo "Vé miễn - Người cao tuổi" và in vé giấy để hành khách sử dụng. Chú ý, chứng minh nhân dân mẫu cũ không có QR Code sẽ không áp dụng.

Bằng ứng dụng VNeID: Hành khách mở ứng dụng, chọn "Mã QR Thẻ CCCD" và quét vào thiết bị trên xe. Thiết bị cũng phát âm thanh thông báo "Vé miễn - Người cao tuổi" và in vé giấy.

Tiếp viên xe buýt sẽ hỗ trợ lấy vé thủ công

2. Hỗ trợ thủ công:

Trong trường hợp hành khách gặp khó khăn với phương thức tự động, nhân viên phục vụ trên xe sẽ kiểm tra thẻ hoặc ứng dụng bằng mắt thường và nhấn nút cấp vé miễn trên thiết bị, đảm bảo hành khách được hưởng quyền lợi đầy đủ.

Chương trình áp dụng cho nhiều tuyến xe buýt do các đơn vị vận tải quản lý, gồm:

Hợp tác xã vận tải liên tỉnh và du lịch Việt Thắng: Tuyến 22, 32, 74, 81.

Công ty TNHH Du lịch, Dịch vụ Xây dựng Bảo Yến: Tuyến 01, 04, 43, 65, 152.

Công ty Cổ phần vận tải Thành phố: Tuyến 59, 69, 72.

Công ty Cổ phần xe khách Sài Gòn: Tuyến 06, 10, 27, 38, 45, 50, 52, 58, 64, 91, 93, 139, 148.

Hợp tác xã vận tải 19/5: Tuyến 19, 122.

Công ty Cổ phần Vận tải 26: Tuyến 20, 110, 140.

Việc triển khai hình thức thanh toán vé xe buýt miễn phí tự động bằng thẻ căn cước và ứng dụng VNeID thể hiện nỗ lực mạnh mẽ của Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng trong quá trình chuyển đổi số, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, đặc biệt là người cao tuổi, giúp họ di chuyển thuận tiện, nhanh chóng và an toàn hơn.