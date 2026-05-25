TPHCM: Đường thành chợ tự phát, người dân phải đi xuống lòng đường

Thời gian qua, đường Thới Hoà, xã Vĩnh Lộc (TPHCM) bị "biến" thành chợ tự phát, điều này gây ùn tắc, cản trở giao thông và làm mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường.

Cảnh buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đường Thới Hoà, xã Vĩnh Lộc.

Theo ghi nhận, đường Thới Hoà (đoạn từ Khu công nghiệp Vĩnh Lộc đến cây xăng Thới Hoà Dầu Xanh) dài hơn 2 km, mặt đường rộng hơn 10 m và nhiều nơi bị lấn chiếm toàn bộ vỉa hè. Thậm chí lấn chiếm luôn lòng đường.

Đặc biệt nghiêm trọng là đoạn giao với đường số 1, nhiều người dân bày bán đủ loại từ rau củ quả, hải sản, cá thịt đến giày dép chiếm toàn bộ vỉa hè. Nhiều hộ kinh doanh tôm cá, gà vịt cũng đổ nước thải trực tiếp xuống đường, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Do buôn bán tấp nập, rất nhiều xe máy, xe tải dựng trực tiếp xe xuống đường để mua bán, lấy hàng hoá khiến tuyến đường này thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải.

Đáng nói, đây là tuyến đường quan trọng của huyện Bình Chánh cũ do nối Khu công nghiệp Vĩnh Lộc với các khu vực lân cận.

Sáng 25-5, đi bộ qua đường Thới Hoà, chị M.T (35 tuổi) cho biết do vỉa hè bị chiếm nên mẹ con chị đi dưới lòng đường. Song, ở một số nơi, các xe hàng rong cũng đã chiếm luôn nên chị buộc đi giữa đường.

"Hầu như là không còn vỉa hè cho người đi bộ. Việc lưu thông giữa dòng xe cộ rất nguy hiểm" - chị M.T nói.

Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc đã tiếp nhận thông tin trên và sẽ xử lý trong thời gian tới.

Giữa tháng 4, Công an TPHCM ra quân cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn, trong đó tập trung xử lý vỉa hè, lòng đường. Thời gian qua, rất nhiều địa phương có sự chuyển biến tốt trong công tác xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Vỉa hè đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc cĩng nhiều đoạn bị người dân lấn chiếm.

Lòng đường ở đường số 1, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc thậm chí biển hiệu còn để giữa đường.












