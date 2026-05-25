TPHCM: Đường thành chợ tự phát, người dân phải đi xuống lòng đường

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

TPHCM: Đường thành chợ tự phát, người dân phải đi xuống lòng đường

Anh Vũ

(NLĐO) - Khoảng 2 km vỉa hè đường Thới Hoà đang bị các hộ dân lấn chiếm để buôn bán, có đoạn thành chợ tự phát.

Thời gian qua, đường Thới Hoà, xã Vĩnh Lộc (TPHCM) bị "biến" thành chợ tự phát, điều này gây ùn tắc, cản trở giao thông và làm mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường.

TPHCM: Đường thành chợ tự phát, người dân phải đi xuống lòng đường - Ảnh 1.

Cảnh buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè đường Thới Hoà, xã Vĩnh Lộc.

Theo ghi nhận, đường Thới Hoà (đoạn từ Khu công nghiệp Vĩnh Lộc đến cây xăng Thới Hoà Dầu Xanh) dài hơn 2 km, mặt đường rộng hơn 10 m và nhiều nơi bị lấn chiếm toàn bộ vỉa hè. Thậm chí lấn chiếm luôn lòng đường.

Đặc biệt nghiêm trọng là đoạn giao với đường số 1, nhiều người dân bày bán đủ loại từ rau củ quả, hải sản, cá thịt đến giày dép chiếm toàn bộ vỉa hè. Nhiều hộ kinh doanh tôm cá, gà vịt cũng đổ nước thải trực tiếp xuống đường, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Do buôn bán tấp nập, rất nhiều xe máy, xe tải dựng trực tiếp xe xuống đường để mua bán, lấy hàng hoá khiến tuyến đường này thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải.

Đáng nói, đây là tuyến đường quan trọng của huyện Bình Chánh cũ do nối Khu công nghiệp Vĩnh Lộc với các khu vực lân cận.

Sáng 25-5, đi bộ qua đường Thới Hoà, chị M.T (35 tuổi) cho biết do vỉa hè bị chiếm nên mẹ con chị đi dưới lòng đường. Song, ở một số nơi, các xe hàng rong cũng đã chiếm luôn nên chị buộc đi giữa đường.

"Hầu như là không còn vỉa hè cho người đi bộ. Việc lưu thông giữa dòng xe cộ rất nguy hiểm" - chị M.T nói.

Lãnh đạo UBND xã Vĩnh Lộc đã tiếp nhận thông tin trên và sẽ xử lý trong thời gian tới.

Giữa tháng 4, Công an TPHCM ra quân cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn, trong đó tập trung xử lý vỉa hè, lòng đường. Thời gian qua, rất nhiều địa phương có sự chuyển biến tốt trong công tác xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

CLIP: Chợ tự phát trên đường Thới Hoà, xã Vĩnh Lộc.

TPHCM: Đường thành chợ tự phát, người dân phải đi xuống lòng đường - Ảnh 2.
TPHCM: Đường thành chợ tự phát, người dân phải đi xuống lòng đường - Ảnh 3.
TPHCM: Đường thành chợ tự phát, người dân phải đi xuống lòng đường - Ảnh 4.

Vỉa hè, lòng đường Thới Hoà bị lấn chiếm.

TPHCM: Đường thành chợ tự phát, người dân phải đi xuống lòng đường - Ảnh 5.

Người đi bộ đi dưới lòng đường do không còn vỉa hè.

TPHCM: Đường thành chợ tự phát, người dân phải đi xuống lòng đường - Ảnh 6.
TPHCM: Đường thành chợ tự phát, người dân phải đi xuống lòng đường - Ảnh 7.

Xe máy, xe tải dừng lại để mua hàng hoá hoặc lên xuống hàng gây ùn ứ giao thông.

TPHCM: Đường thành chợ tự phát, người dân phải đi xuống lòng đường - Ảnh 8.

Vỉa hè đường như bị lấn chiếm toàn bộ.

TPHCM: Đường thành chợ tự phát, người dân phải đi xuống lòng đường - Ảnh 9.

Vỉa hè đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc cĩng nhiều đoạn bị người dân lấn chiếm.

TPHCM: Đường thành chợ tự phát, người dân phải đi xuống lòng đường - Ảnh 10.

Vỉa hè ở đường Vĩnh Lộc.

TPHCM: Đường thành chợ tự phát, người dân phải đi xuống lòng đường - Ảnh 11.

Lòng đường ở đường số 1, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc thậm chí biển hiệu còn để giữa đường.




Tin liên quan

Xử lý nhiều ô tô đậu trên vỉa hè ở TPHCM, cẩu xe nếu gây cản trở giao thông

Xử lý nhiều ô tô đậu trên vỉa hè ở TPHCM, cẩu xe nếu gây cản trở giao thông

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đang tập trung chuyển hoá vi phạm vỉa hè trên đường Lê Văn Việt, Quang Trung, Phan Chu Trinh,..

Quyết lập lại trật tự vỉa hè ở cửa ngõ phía Tây TPHCM

(NLĐO) - Công an hai xã Bình Chánh và Tân Nhựt quyết lập lại trật tự đô thị trên tuyến Quốc lộ 1A và đường Nguyễn Văn Linh.

Vỉa hè cửa ngõ phía Tây TP HCM: Dẹp "điểm nóng", mở đường mưu sinh

Trật tự đô thị sẽ khó duy trì bền vững nếu chỉ quản lý bằng cấm đoán mà bỏ quên lằn ranh sinh kế của những người buôn bán nhỏ

lấn chiếm vỉa hè đường Thới Hoà
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo