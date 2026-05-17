Bạn đọc

Xử lý nhiều ô tô đậu trên vỉa hè ở TPHCM, cẩu xe nếu gây cản trở giao thông

Anh Vũ

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đang tập trung chuyển hoá vi phạm vỉa hè trên đường Lê Văn Việt, Quang Trung, Phan Chu Trinh,..

Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn, những ngày qua, Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp Đội CSGT Cát Lái (thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) lập lại trật tự đô thị, công cộng như đường Lê Văn Việt, Quang Trung, Phan Chu Trinh,...

Lực lượng chức năng xử lý lấn chiếm vỉa hè trên đường Phan Chu Trinh, phường Tăng Nhơn Phú.

Các lỗi được lực lượng chức năng xử lý nghiêm gồm chiếm dụng lòng đường, vỉa để kinh doanh, buôn bán; dừng, đỗ xe sai quy định gây cản trở giao thông; đặt biển hiệu, mái che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Ngoài phạt trực tiếp, tổ công tác cũng ghi hình phạt nguội với ô tô dừng, đỗ sai quy định để xử lý triệt để. Với các ô tô đậu gây cản trở giao thông nhưng không có mặt tài xế, lực lượng chức năng tiến hành cẩu xe về nơi tạm giữ để thông thoáng mặt đường.

Đến nay, nhiều người do đã chủ động thu dọn hàng hóa, hoàn trả không gian cho người đi bộ.

Trung tá Phạm Thị Kim Nhâm, Phó Trưởng Công an phường Tăng Nhơn Phú cho biết mục tiêu lớn nhất là thay đổi nhận thức của người dân. Tuy nhiên, đối với các trường hợp đã được tuyên truyền, nhắc nhở nhưng vẫn cố tình vi phạm hoặc tái vi phạm, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết lập biên bản xử lý nghiêm, tạm giữ tang vật, phương tiện theo đúng quy định, không có vùng cấm.

Sau đợt cao điểm, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục duy trì lực lượng tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn. Đồng thời, bàn giao các tuyến đường đã chuyển biến tích cực cho lực lượng địa phương quản lý, quyết không để xảy ra việc tái lấn chiếm.

Địa phương sẽ quản lý, tránh tái lấn chiếm sau đợt cao điểm.

Số hóa quản lý vỉa hè, lòng đường

Từ ngày 15-5, phường An Đông trở thành địa phương đầu tiên tại TP HCM thí điểm cấp phép, thu phí sử dụng vỉa hè qua app

Quyết lập lại trật tự vỉa hè ở cửa ngõ phía Tây TPHCM

(NLĐO) - Công an hai xã Bình Chánh và Tân Nhựt quyết lập lại trật tự đô thị trên tuyến Quốc lộ 1A và đường Nguyễn Văn Linh.

Vỉa hè cửa ngõ phía Tây TP HCM: Dẹp "điểm nóng", mở đường mưu sinh

Trật tự đô thị sẽ khó duy trì bền vững nếu chỉ quản lý bằng cấm đoán mà bỏ quên lằn ranh sinh kế của những người buôn bán nhỏ

