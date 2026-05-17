Xử lý nhiều ô tô đậu trên vỉa hè ở TPHCM, cẩu xe nếu gây cản trở giao thông

Thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn, những ngày qua, Công an phường Tăng Nhơn Phú phối hợp Đội CSGT Cát Lái (thuộc Phòng CSGT, Công an TPHCM) lập lại trật tự đô thị, công cộng như đường Lê Văn Việt, Quang Trung, Phan Chu Trinh,...

Lực lượng chức năng xử lý lấn chiếm vỉa hè trên đường Phan Chu Trinh, phường Tăng Nhơn Phú.

Các lỗi được lực lượng chức năng xử lý nghiêm gồm chiếm dụng lòng đường, vỉa để kinh doanh, buôn bán; dừng, đỗ xe sai quy định gây cản trở giao thông; đặt biển hiệu, mái che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông.

Ngoài phạt trực tiếp, tổ công tác cũng ghi hình phạt nguội với ô tô dừng, đỗ sai quy định để xử lý triệt để. Với các ô tô đậu gây cản trở giao thông nhưng không có mặt tài xế, lực lượng chức năng tiến hành cẩu xe về nơi tạm giữ để thông thoáng mặt đường.

Đến nay, nhiều người do đã chủ động thu dọn hàng hóa, hoàn trả không gian cho người đi bộ.

Trung tá Phạm Thị Kim Nhâm, Phó Trưởng Công an phường Tăng Nhơn Phú cho biết mục tiêu lớn nhất là thay đổi nhận thức của người dân. Tuy nhiên, đối với các trường hợp đã được tuyên truyền, nhắc nhở nhưng vẫn cố tình vi phạm hoặc tái vi phạm, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết lập biên bản xử lý nghiêm, tạm giữ tang vật, phương tiện theo đúng quy định, không có vùng cấm.



Sau đợt cao điểm, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục duy trì lực lượng tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn. Đồng thời, bàn giao các tuyến đường đã chuyển biến tích cực cho lực lượng địa phương quản lý, quyết không để xảy ra việc tái lấn chiếm.