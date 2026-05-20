Thời sự Đô thị

Kiến nghị làm nút giao với đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây để kết nối sân bay Long Thành

Nguyễn Tuấn

(NLĐO)-Việc sớm xây dựng nút giao với đường cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối sân bay Long Thành

Ngày 20-5, UBND TP Đồng Nai đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng xem xét, kiến nghị thống nhất giao UBND TP Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư nút giao giữa đường 770B và đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Kiến nghị Xây dựng nút giao cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây kết nối sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Việc đầu tư nút giao giữa đường 770B với đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sẽ góp phần từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối theo quy hoạch của TP Đồng Nai

UBND TP Đồng Nai đánh giá, việc đầu tư nút giao giữa đường 770B và đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây giữ vai trò như “trục động lực” kết nối Khu Công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn với mạng lưới giao thông quốc gia, trung tâm logistics vùng và các hành lang kinh tế liên tỉnh.

Khi được đầu tư đồng bộ, nút giao này không chỉ hỗ trợ vận chuyển hàng hóa nhanh hơn, chi phí thấp hơn, mà còn tạo nền tảng hình thành một không gian phát triển mới, mở rộng biên độ thu hút đầu tư chiến lược và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, bền vững cho khu vực phía Đông Nam TP Đồng Nai.

Đồng thời, việc đầu tư nút giao còn nâng cao hiệu quả đầu tư Khu Công nghiệp Xuân Quế - Sông Nhạn, tạo điều kiện thu hút nhiều nhà đầu tư vào khu công nghiệp.

Song song đó, nút giao này đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối sân bay Long Thành với cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thông qua tuyến đường 769E đang được TP Đồng Nai triển khai thực hiện, hình thành hướng kết nối mới cho sân bay Long Thành, tránh việc tất cả các phương tiện tập trung tại tuyến T1, T2, Quốc lộ 51, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, gây quá tải cho các tuyến đường tại khu vực phía Nam sân bay Long Thành.

Theo dự kiến, dự án xây dựng nút giao giữa đường 770B với đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây sẽ được đầu tư xây dựng theo dạng thức nút giao khác mức liên thông dạng trumpet kép trên địa bàn xã Xuân Quế, TP Đồng Nai.

Dự án dự kiến được chia làm 2 dự án thành phần gồm: Dự án thành phần 1, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, sơ bộ tổng mức đầu tư 12 tỉ đồng; Dự án thành phần 2, xây dựng nút giao có sơ bộ tổng mức đầu tư 692 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 đến 2028

Mặc dù nằm trên địa phận TP Đồng Nai, nhưng nút giao trên thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. Trước đây, Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) cũng đã ủng hộ UBND TP Đồng Nai đầu tư nút giao này. Tuy nhiên, nội dung này chưa đủ cơ sở xác định cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án.

Vì vậy, để có cơ sở cho UBND TP Đồng Nai triển khai thực hiện đầu tư nút giao giữa đường 770B với đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây theo phương thức PPP, UBND TP Đồng Nai kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, có văn bản thống nhất giao UBND TP Đồng Nai làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án.


Thống nhất hướng tuyến 2 tuyến metro kết nối sân bay Long Thành

(NLĐO)- Với 2 tuyến metro kết nối từ Quốc lộ 51 vào sân bay Long Thành, TP Đồng Nai và TPHCM đã thống nhất nguyên tắc bố trí không gian tuyến đi vào.

Hơn 1,2 ngàn tỉ đồng giải phóng mặt bằng tuyến metro nối sân bay Long Thành

(NLĐO) - Ước tính sơ bộ, tổng kinh phí cho công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án kéo dài metro về sân bay Long Thành là hơn 1,2 ngàn tỷ đồng.

Thủ tướng: Quyết đưa sân bay Long Thành vào khai thác năm 2026

(NLĐO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu bảo đảm tiến độ, kiên quyết đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác trong năm 2026.

