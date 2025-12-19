HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư dự Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành Tuyên giáo và Dân vận

Văn Duẩn

(NLĐO) - Sáng 19-12, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Theo TTXVN, sáng 19-12, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ Tuyên giáo và Dân vận 2026 - Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan trưng bày các ấn phẩm xuất bản của ngành Tuyên giáo và Dân vận. Ảnh: TTXVN

Hội nghị triển khai trực tiếp tại Hà Nội kết hợp trực tuyến đến các điểm cầu của các tỉnh ủy, thành ủy và điểm cầu các xã, phường, đặc khu trên cả nước.

Dự Hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an.

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương; Thường trực các tỉnh ủy, thành ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận các tỉnh, thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương,...; lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan báo chí, xuất bản ở Trung ương và Hà Nội; đội ngũ báo cáo viên Trung ương, cộng tác viên dư luận xã hội...

Bước chuyển quan trọng của công tác tuyên giáo và dân vận

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển quan trọng của công tác tuyên giáo và dân vận khi Ban Tuyên giáo và Ban Dân vận tiến hành hợp nhất ở các cấp và chính thức đi vào hoạt động. Sau hợp nhất, toàn ngành vừa tập trung sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, vừa triển khai khối lượng công việc ngày càng nhiều, có những việc mới, khó, phức tạp, chưa có tiền lệ; song với tinh thần hành động đổi mới, sáng tạo, bộ máy mới đã vận hành thông suốt, rõ người - rõ việc - rõ trách nhiệm. Hệ thống tuyên giáo và dân vận các cấp đã hoàn chỉnh, tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại.

Trong năm 2025, toàn ngành Tuyên giáo, Dân vận đã tập trung tham mưu, giúp việc cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy để triển khai các nhiệm vụ xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và các lĩnh vực tuyên giáo, dân vận, với nhiều dấu ấn nổi bật, góp phần cổ vũ lan tỏa tích cực, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong hệ thống chính trị, xã hội, được nhân dân đồng tình ủng hộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ Tuyên giáo và Dân vận 2026 - Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: TTXVN

Công tác phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIV của Đảng được triển khai đồng bộ, toàn diện, bảo đảm tiến độ và yêu cầu chính trị. Công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng tiếp tục được đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng và hiệu quả so với giai đoạn trước. Công tác giáo dục lý luận chính trị được củng cố, chuẩn hóa, từng bước đáp ứng yêu cầu mới. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Nhiều mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo được nhân rộng. Nhiều điển hình tiêu biểu được phát hiện, biểu dương, tạo sức thuyết phục xã hội.

Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được triển khai chủ động, quyết liệt, đi vào nền nếp, khẳng định rõ vai trò nòng cốt của ngành Tuyên giáo và Dân vận. Công tác nắm bắt dư luận xã hội có bước phát triển về quy mô, chiều sâu và khả năng dự báo, trở thành kênh thông tin quan trọng phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy các cấp.

Toàn ngành triển khai công tác tuyên truyền theo hướng chủ động, chuyên nghiệp, bảo đảm tính thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Hệ thống tuyên truyền đã sản xuất hàng ngàn tác phẩm, chương trình truyền hình, phim tài liệu, ấn phẩm và sản phẩm truyền thông số, tạo hiệu ứng xã hội rộng lớn trên các nền tảng.

Công tác báo chí, xuất bản được triển khai bám sát nhiệm vụ chính trị, phát huy vai trò báo chí cách mạng trong định hướng dư luận, hình thành dòng thông tin chủ lưu, khơi dậy tinh thần yêu nước. Công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, biên giới được tổ chức liên tục, có trọng tâm, góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh đất nước. Công tác văn hóa, văn nghệ được triển khai gắn chặt với nhiệm vụ chính trị, phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

Tổng Bí thư dự Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2026 của ngành Tuyên giáo và Dân vận - Ảnh 1.

Đại biểu tham dự Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác Tuyên giáo và Dân vận năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Ảnh: TTXVN

Công tác khoa giáo có chuyển biến rõ nét, khẳng định vai trò tham mưu chiến lược của ngành trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế, thể thao và phát triển con người. Công tác dân vận của Đảng năm 2025 có bước chuyển thực chất, quán triệt sâu sắc quan điểm "Dân là gốc", góp phần hiện thực hóa cơ chế "Đảng lãnh đạo - Nhà nước quản lý - Nhân dân làm chủ", qua đó huy động sức mạnh tổng hợp của nhân dân trong thực hiện các chủ trương lớn, mang tính đột phá của Đảng....

Kiên quyết phản bác các luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch

Theo Báo cáo hệ sinh thái số trong công tác Tuyên giáo và Dân vận của Đảng, dự kiến đến hết quý II-2026, hoàn chỉnh kết nối, khai thác tổng thể toàn bộ các kho cơ sở dữ liệu phục vụ công tác tuyên giáo và dân vận.

Năm 2026, ngành Tuyên giáo và Dân vận xác định phương hướng nhiệm vụ trọng tâm: Nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; đặt công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Triển khai đồng bộ việc nghiên cứu, học tập các văn kiện Đại hội XIV của Đảng; tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng về học tập, nghiên cứu, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bảo đảm đúng định hướng, sáng tạo và hiệu quả. Hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp được giao năm 2026.

Chủ động nắm bắt nhanh, kịp thời, kiên quyết phản bác các luận điệu sai trái, phản động của các thế lực thù địch trong xã hội và trên không gian mạng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tập trung tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các quyết sách chiến lược của Đảng; công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội quan trọng của đất nước; quán triệt, lan tỏa sâu sắc những quan điểm chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Đẩy mạnh nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ, khoa giáo, trọng tâm là Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về văn hóa, văn nghệ, khoa học, công nghệ, môi trường, biến đổi khí hậu, giáo dục, đào tạo, nâng cao sức khỏe Nhân dân; phát triển con người Việt Nam toàn diện.

Phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, tăng cường tính dân chủ, minh bạch trong quản lý xã hội và bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; lan tỏa các mô hình, điển hình tiêu biểu và đẩy mạnh thực hiện phong trào "Dân vận khéo" gắn với các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội.

Hoàn thiện tổ chức bộ máy, kiện toàn biên chế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.

