Thời sự

TPHCM: Gấp rút thành lập cơ sở kiểm định khí thải xe máy

QUỐC ANH

(NLĐO) - TPHCM có hơn 11 triệu mô tô, xe máy phải kiểm định khí thải theo quy định.

Sở Xây dựng TPHCM vừa có công văn gửi các tổ chức liên quan về thành lập cơ sở kiểm định để phục vụ nhu cầu kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Nâng cấp trung tâm đăng kiểm

Với yêu cầu cấp bách về kiểm soát ô nhiễm không khí và phát triển giao thông bền vững, vì sự an toàn, sức khỏe của người dân, TPHCM tập trung triển khai các hoạt động kiểm định khí thải.

TPHCM: Gấp rút thành lập cơ sở kiểm định khí thải xe máy - Ảnh 1.

TPHCM với hơn 11 triệu xe mô tô, xe máy phải kiểm định khí thải theo quy định.

Vừa qua, Sở Xây dựng giao nhiệm vụ các cơ sở đăng kiểm đang hoạt động trên địa bàn thành phố gấp rút thực hiện đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất; đồng thời tăng cường nguồn nhân lực và mua sắm, trang bị các thiết bị đo cần thiết để phục vụ nhu cầu kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, các cơ sở đăng kiểm trang bị phương tiện đi lại để thực hiện kiểm định khí thải lưu động hỗ trợ người dân ở các khu công nghiệp, khu vực vùng sâu, vùng xa.

Theo thống kê sơ bộ, trên địa bàn thành phố sau sáp nhập có hơn 11 triệu mô tô, xe gắn máy phải thực hiện việc kiểm định khí thải theo quy định.

Thời gian kiểm định khí thải đối với mỗi phương tiện xe mô tô, xe gắn máy dự kiến dao động khoảng từ 7-10 phút. Các cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy hoàn toàn có thể thực hiện được quy trình này nếu đáp ứng điều kiện theo quy định hiện hành.

Mốc thời gian quan trọng

Để đáp ứng kịp thời nhu cầu kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy theo quy định, Sở Xây dựng đề nghị Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM), Hiệp hội ô tô, xe máy, xe đạp Việt Nam (VAMOB), Hội ô tô và thiết bị động lực TPHCM thông tin đến các đơn vị thành viên, các nhà sản xuất, nhập khẩu xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy chủ động rà soát, nâng cấp các cơ sở, hệ thống đại lý và các trung tâm bảo hành, bảo dưỡng sửa chữa. Từ đó, sẵn sàng tham gia tổ chức kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

TPHCM: Gấp rút thành lập cơ sở kiểm định khí thải xe máy - Ảnh 2.

TPHCM khuyến khích thành lập các cơ sở kiểm định khí thải để phục vụ nhu cầu kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy

Các đại lý, trung tâm bảo hành, bảo dưỡng sửa chữa xe cơ giới (xe ô tô, xe mô tô, xe gắn máy) có mong muốn tham gia thành lập cơ sở kiểm định khí thải để phục vụ nhu cầu kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy, liên hệ trực tiếp với các tổ chức nêu trên để được rà soát sơ bộ, tổng hợp số lượng đơn vị đáp ứng yêu cầu.

Thông tin gửi về trước 31-3 để Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng, Cục Đăng kiểm Việt Nam xem xét tổ chức đào tạo, tập huấn theo quy định và làm cơ sở để được xem xét cấp chứng nhận đủ điều kiện hoạt động tổ chức thực hiện kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

Động thái của TPHCM cũng nhằm góp phần thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị các Bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu lần thứ 26 diễn ra vào năm 2021 (gọi tắt là Cop 26); Thông tư số 92/2025 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30-6).

Tin liên quan

TPHCM: Trình HĐND đề án kiểm soát khí thải giao thông vào tháng 1-2026

TPHCM: Trình HĐND đề án kiểm soát khí thải giao thông vào tháng 1-2026

(NLĐO) - Sở Xây dựng báo cáo UBND TPHCM việc tạm hoãn trình nghị quyết về lộ trình và chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông.

Kiểm định khí thải xe máy ở Hà Nội, TP HCM từ ngày 1-7-2027

(NLĐO) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy ở Hà Nội và TP HCM từ 1-7-2027.

Phó Thủ tướng: Đánh giá tác động kiểm định khí thải xe máy với người dân ở Hà Nội và TPHCM

(NLĐO) - Phó Thủ tướng yêu cầu đánh giá tác động của chính sách kiểm định khí thải mô tô, xe máy đối với người dân và doanh nghiệp, nhất là tại Hà Nội và TPHCM.

