TPHCM: Giá đất ở cao nhất không tăng, đất nông nghiệp giảm

UBND TPHCM vừa gửi HĐND TPHCM tờ trình về ban hành Nghị quyết quy định bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1-1-2026 trên địa bàn thành phố, trước kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) của HĐND TPHCM.

Giá đất ở tăng ít

Giá đất ở cao nhất không thay đổi, vẫn ở mức 687,2 triệu đồng/m² tại 3 tuyến đường trung tâm Nguyễn Huệ – Đồng Khởi – Lê Lợi, bằng bảng giá đất đang áp dụng đến hết năm 2025. Giá đất ở thấp nhất là 2,3 triệu đồng/m² tại khu dân cư Thiềng Liềng.

Hệ số điều chỉnh giá đất ở dao động từ 1 – 1,65 lần so với bảng giá theo Quyết định 79/2024 của UBND TPHCM.

Ở khu vực Bình Dương (cũ), giá đất ở cao nhất là 89,6 triệu đồng/m², thấp nhất 1,3 triệu đồng/m².

Tại Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ), giá cao nhất gần 150 triệu đồng/m², thấp nhất 1,81 triệu đồng/m².

Bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1-1-2026, giá đất ở cao nhất vẫn bằng bảng giá đất hiện hành.

Đất nông nghiệp giá đồng loạt giảm

Tại TPHCM (cũ), đất trồng cây lâu năm cao nhất 625.000 đồng/m², thấp nhất 400.000 đồng/m², hệ số giảm còn 0,77 lần so với bảng giá hiện hành.

Ở các khu vực còn lại, giá đất nông nghiệp cao nhất từ 320.000 – 500.000 đồng/m², thấp nhất từ 205.000 – 256.000 đồng/m², hệ số giảm từ 0,42 – 0,64 lần so với bảng giá cũ.

Tương tự, đất trồng cây hằng năm cũng giảm, với mức cao nhất 500.000 đồng/m², thấp nhất 164.000 đồng/m².