Bến đò Bình Quới xin tiếp tục hoạt động, Ban Giao thông ra điều kiện

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM (Ban Giao thông) vừa có văn bản gửi UBND phường Bình Quới và Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Bến đò Bình Quới.

Đề nghị cho phép tiếp tục hoạt động

Văn bản có nội dung liên quan đến việc xem xét, giải quyết đề nghị cho phép tiếp tục hoạt động bến khách ngang sông Bình Quới thuộc dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa – đoạn 3 (Bình Quới, Cây Bàng, Rạch Chùa).

Đoạn bờ kè dưới chân cầu Kinh Thanh Đa sụt lún nghiêm trọng

Theo Ban Giao thông, đơn vị được giao làm chủ đầu tư dự án Chống sạt lở bán đảo Thanh Đa – đoạn 3. Ngày 5-9-2025, Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Bến đò Bình Quới có văn bản gửi UBND phường Bình Quới và Ban Giao thông, đề nghị được góp ý, hỗ trợ cho phép sử dụng khoảng trống tại khu vực đầu bến phường Bình Quới để tiếp tục làm cầu nối, phục vụ việc qua lại thuận tiện cho người dân.

Theo biên bản làm việc ngày 3-9-2025, đại diện Phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Bình Quới đề nghị Ban Giao thông có văn bản phản hồi đến UBND phường và Công ty Bến đò Bình Quới.

Không được ảnh hưởng kết cấu kè

Ban Giao thông dẫn biên bản bàn giao mặt bằng ngày 19-7-2023. Theo đó, do đánh giá hoạt động của bến đò và nhu cầu đi lại của người dân là cần thiết, hồ sơ được Sở Giao thông Vận tải (nay là sở Xây dựng) phê duyệt đã chừa lại đoạn ranh tuyến kè khoảng 23,8 m để không ảnh hưởng đến việc lưu thông của người dân. Phần đất không được Sở GTVT duyệt thiết kế này, sau khi hoàn thành thi công dự án, chủ đầu tư sẽ bàn giao lại cho UBND quận Bình Thạnh trước đây quản lý.

Ban Giao thông lưu ý rằng khu vực bến khách ngang sông Bình Quới nằm trong phạm vi gói thầu xây dựng công trình đoạn A của dự án. Do đó, trong quá trình hoạt động, Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải Bến đò Bình Quới không được thực hiện các hành vi ảnh hưởng đến kết cấu kè. Trường hợp nếu trong quá trình sử dụng làm hư hỏng, ảnh hưởng đến kết cấu, đơn vị phải hoàn toàn chịu trách nhiệm khắc phục và kịp thời báo cáo cơ quan, đơn vị quản lý để giải quyết.