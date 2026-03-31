TPHCM gia hạn thêm 50 năm cho khu đất có "khách sạn cổ nhất Việt Nam"

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Khu đất số 132-134 đường Đồng Khởi, phường Sài Gòn vừa được UBND TPHCM gia hạn thời hạn sử dụng đất thêm 50 năm

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định gia hạn thời hạn sử dụng đất đối với Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV (Saigontourist) tại khu đất số 132-134 đường Đồng Khởi, phường Sài Gòn.

Theo quyết định, khu đất có tổng diện tích 3.396 m², trong đó phần diện tích không nằm trong lộ giới là 3.379,9 m² và phần nằm trong lộ giới là 16,1 m². Mục đích sử dụng đất được xác định là đất thương mại, dịch vụ, phục vụ hoạt động khách sạn.

TPHCM gia hạn thêm 50 năm cho khu đất có "khách sạn cổ nhất Việt Nam" - Ảnh 1.

Khu đất số 132-134 đường Đồng Khởi, phường Sài Gòn

Đối với phần diện tích 3.379,9 m² không thuộc lộ giới, TPHCM cho phép gia hạn sử dụng đất thêm 50 năm, tính từ ngày 1-1-2021 đến hết ngày 31-12-2070. Sau thời điểm này, việc gia hạn sẽ được xem xét theo quy định hiện hành. Riêng phần diện tích 16,1 m² nằm trong lộ giới, doanh nghiệp được tiếp tục sử dụng theo hiện trạng cho đến khi Nhà nước triển khai quy hoạch.

Khu đất có vị trí, ranh giới được xác định theo bản đồ hiện trạng do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 28-2-2024. Hình thức sử dụng là Nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê hằng năm.

Khu đất số 132-134 đường Đồng Khởi, phường Sài Gòn hiện là địa chỉ của khách sạn Continental Saigon (thuộc Saigontourist). Đây là khách sạn cổ nhất Việt Nam, nơi từng là chứng nhân lịch sử, lưu giữ nhiều dấu chân của những người nổi tiếng thế giới.

Khách sạn Continental Saigon được khởi công từ năm 1878 và chính thức khánh thành vào năm 1880, ban đầu do doanh nhân người Pháp Pierre Cazaux xây dựng. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử, khách sạn đã đổi chủ, đổi tên nhiều lần và từ năm 1986 chính thức được UBND TPHCM giao cho Saigontourist tiếp quản và quản lý.

Khách sạn này từng đón nhà thơ Ấn Độ Rabindranath Tagore - người đoạt Giải thưởng Nobel Văn học năm 1913; nhà văn Andre Malraux - tác giả tiểu thuyết "Số phận con người", đoạt giải Văn học Prix Goncourt năm 1933… Thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn cùng nhiều bạn bè cũng là khách thường xuyên lui tới Continental Saigon.

