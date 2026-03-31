TPHCM gia hạn thêm 50 năm cho khu đất có "khách sạn cổ nhất Việt Nam"

UBND TPHCM vừa ban hành quyết định gia hạn thời hạn sử dụng đất đối với Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH MTV (Saigontourist) tại khu đất số 132-134 đường Đồng Khởi, phường Sài Gòn.

Theo quyết định, khu đất có tổng diện tích 3.396 m², trong đó phần diện tích không nằm trong lộ giới là 3.379,9 m² và phần nằm trong lộ giới là 16,1 m². Mục đích sử dụng đất được xác định là đất thương mại, dịch vụ, phục vụ hoạt động khách sạn.

Khu đất số 132-134 đường Đồng Khởi, phường Sài Gòn

Đối với phần diện tích 3.379,9 m² không thuộc lộ giới, TPHCM cho phép gia hạn sử dụng đất thêm 50 năm, tính từ ngày 1-1-2021 đến hết ngày 31-12-2070. Sau thời điểm này, việc gia hạn sẽ được xem xét theo quy định hiện hành. Riêng phần diện tích 16,1 m² nằm trong lộ giới, doanh nghiệp được tiếp tục sử dụng theo hiện trạng cho đến khi Nhà nước triển khai quy hoạch.

Khu đất có vị trí, ranh giới được xác định theo bản đồ hiện trạng do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 28-2-2024. Hình thức sử dụng là Nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê hằng năm.