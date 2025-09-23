HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

Vụ 6 năm chờ giao đất trúng đấu giá: Tiếp tục chờ

Trường Nguyên

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị phía ông Khánh tiếp tục theo dõi kết quả giải quyết của TAND tỉnh

Ngày 22-9, liên quan vụ việc "6 năm chờ giao đất trúng đấu giá", đại diện của ông Nguyễn Tấn Hoàng Khánh (ngụ phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) cho biết HĐND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản trả lời kiến nghị sau buổi tiếp công dân liên quan việc trúng đấu giá đất tại xã Hiệp Thạnh.

Theo đó, người đại diện của ông Khánh đề nghị TAND tỉnh Lâm Đồng khẩn trương chỉ đạo, sớm đưa ra xét xử vụ án dân sự đã thụ lý ngày 23-10-2024 về việc "tranh chấp về thừa kế tài sản; tranh chấp hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất; yêu cầu hủy quyết định cá biệt của cơ quan, tổ chức; tranh chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất" giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Thanh Tùng, bị đơn là ông Nguyễn Mình và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Nguyễn Tấn Hoàng Khánh.

Người đại diện của ông Khánh chia sẻ văn bản trả lời này được ký ngày 10-9 nhưng đến ngày 16-9 họ mới nhận được. HĐND tỉnh nhận định vụ án này (thụ lý ngày 23-10-2024) đang trong quá trình tố tụng, được TAND tỉnh Lâm Đồng thụ lý giải quyết và là vụ việc có tính chất phức tạp, liên quan đến nhiều đương sự, nhiều tài sản. Do vậy, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị phía ông Khánh tiếp tục theo dõi kết quả giải quyết của TAND tỉnh.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, năm 2019, Công ty TNHH Xăng dầu Lâm Đồng đã ký hợp đồng với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng để đưa ra bán đấu giá 2 lô đất số 987 và 988 với giá khởi điểm 6 tỉ đồng. Buổi đấu giá công khai diễn ra vào ngày 30-8-2019 và ông Khánh là người trúng đấu giá với số tiền 6,5 tỉ đồng.

Ba bên, gồm Công ty TNHH Xăng dầu Lâm Đồng, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng và ông Khánh, đã ký hợp đồng mua bán tài sản, lập biên bản bàn giao đất cho người trúng đấu giá. Đến ngày 13-11-2019, Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường) tỉnh Lâm Đồng đã cấp 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của 2 lô đất trên cho ông Khánh.

Tuy nhiên, khi đến nhận đất, ông Khánh đã bị nhiều người thân của ông Nguyễn Doãn (chủ đất cũ) ngăn cản. Hai lô đất này hiện do một số người con của ông Doãn quản lý, sử dụng và không chịu bàn giao.

Vụ việc được khởi kiện ra tòa. TAND huyện Đức Trọng cũ đã xét xử sơ thẩm và tuyên việc đấu giá đất là đúng quy định, buộc những người đang chiếm giữ đất phải trả lại 2 lô đất này cho ông Khánh. Sau đó, TAND tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm, cho rằng có vi phạm về tố tụng nên đã hủy bản án sơ thẩm của TAND huyện Đức Trọng cũ, đồng thời giao hồ sơ cho TAND huyện giải quyết lại theo đúng quy định của pháp luật.

Đến nay đã 6 năm, vụ tranh chấp này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm khiến phía trúng đấu giá là ông Khánh phải tiếp tục chờ đợi trong khi 2 lô đất vẫn do người khác sử dụng.

Phía ông Khánh yêu cầu vụ việc sớm được đưa ra xét xử để ông sớm được nhận lại mảnh đất mình đã trúng đấu giá. Trường hợp phiên đấu giá bị tuyên vô hiệu, các bên liên quan phải hoàn trả lại tiền cho ông Khánh theo quy định của pháp luật.

