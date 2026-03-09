Di dời Trường ĐH Bách khoa: TPHCM khẳng định chưa có chủ trương giao đất cho doanh nghiệp

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Di dời Trường ĐH Bách khoa: TPHCM khẳng định chưa có chủ trương giao đất cho doanh nghiệp

PV

(NLĐO) - Đến thời điểm hiện nay chưa có chủ trương giao cho bất kỳ doanh nghiệp nào để thực hiện dự án bất động sản thương mại

Trong thời gian gần đây, một số thông tin trên báo chí và mạng xã hội đề cập đến việc di dời cơ sở Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TPHCM tại địa chỉ 268 Lý Thường Kiệt. Một số ý kiến cho rằng việc di dời nhằm mục đích thực hiện các dự án bất động sản thương mại. Trước các thông tin trên, các cơ quan chức năng TPHCM xin thông tin và làm rõ một số nội dung như sau:

1. Chủ trương di dời đã được nghiên cứu từ trước trong hệ thống Đại học Quốc gia

Chủ trương di dời cơ sở Trường Đại học Bách Khoa từ khu vực nội đô về Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM không phải là vấn đề mới phát sinh.

Trước đây, trong quá trình phát triển hệ thống Đại học Quốc gia TPHCM, đã có định hướng từng bước tập trung các cơ sở đào tạo về Khu đô thị Đại học Quốc gia nhằm hình thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học quy mô lớn, hiện đại.

- Ảnh 1.

Trường Đại học Bách Khoa - Đại học Quốc gia TPHCM tại địa chỉ 268 Lý Thường Kiệt

Tuy nhiên, trong giai đoạn trước, việc triển khai chủ trương này gặp nhiều khó khăn do điều kiện quỹ đất và hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu.

Đến nay, tại Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM đã có quỹ đất gần 40 ha dành cho Trường Đại học Bách Khoa, đồng thời hạ tầng khu đô thị đại học đã được đầu tư tương đối đồng bộ. Đây là điều kiện quan trọng để tiếp tục nghiên cứu triển khai việc mở rộng và phát triển cơ sở đào tạo của nhà trường trong thời gian tới.

2. Phù hợp với chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức lại các cơ sở giáo dục trong nội thành

Ngày 25-2-2026, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kết luận số 316-KL/TU về chủ trương nghiên cứu xây dựng đề án di dời và mở rộng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, cơ sở đào tạo nghề và một số cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành.

Mục tiêu của chủ trương này nhằm từng bước giảm áp lực giao thông và dân số tại khu vực trung tâm Thành phố; Hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông tại các khu vực tập trung nhiều cơ sở đào tạo; Tổ chức lại không gian đô thị theo hướng hợp lý, bền vững; Phát triển các khu đô thị đại học quy mô lớn, hiện đại

Việc nghiên cứu di dời cơ sở Trường Đại học Bách Khoa vì vậy là một nội dung cụ thể trong việc triển khai chủ trương chung của Thành ủy, không phải là quyết định riêng lẻ đối với một cơ sở giáo dục.

3. Việc nghiên cứu di dời các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, đào tạo nghề và một số cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành là chủ trương lớn đã được đặt ra trong quy hoạch phát triển đô thị và giáo dục ở cấp Trung ương.

Theo quy định hiện hành, việc điều chỉnh, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục đại học quy mô lớn, đặc biệt là các đơn vị thuộc hệ thống đại học quốc gia, thuộc thẩm quyền xem xét, quyết định của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Trong nội dung kết luận của thành phố cũng nêu rõ việc thực hiện nghiên cứu, đề xuất phương án phải bảo đảm phù hợp với quy hoạch chung của TPHCM đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Do đó, các cơ quan của thành phố hiện nay chỉ đang xem xét đề xuất của Đại học quốc gia TPHCM và Đại học Bách Khoa về thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng đề án và phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để trình cấp có thẩm quyền xem xét theo đúng quy định.

4. Chưa có quyết định giao đất cho bất kỳ doanh nghiệp nào

Đối với khu đất hiện hữu của Trường Đại học Bách Khoa tại 268 Lý Thường Kiệt, các cơ quan chức năng đang được giao nhiệm vụ nghiên cứu phương án sử dụng phù hợp quy hoạch và nhu cầu phát triển của thành phố.

Trong đó, văn bản kết luận nêu rõ việc nghiên cứu khả năng sử dụng quỹ đất phù hợp với định hướng phát triển đô thị của thành phố.

Đến thời điểm hiện nay: Chưa có quyết định cụ thể về phương án sử dụng khu đất; Chưa có chủ trương giao khu đất này cho bất kỳ doanh nghiệp nào để thực hiện dự án bất động sản thương mại.

Mọi phương án sử dụng đất trong thời gian tới đều phải được nghiên cứu kỹ lưỡng, tuân thủ quy định pháp luật và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

5. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện đề án

Theo phân công, Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Đại học Quốc gia TPHCM và các sở, ngành liên quan nghiên cứu, hoàn thiện đề án, đồng thời phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và các cơ quan Trung ương để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Quá trình nghiên cứu và xây dựng phương án sẽ bảo đảm các nguyên tắc: Tuân thủ quy hoạch đã được phê duyệt;Sử dụng hiệu quả quỹ đất; Phục vụ lợi ích chung của cộng đồng và sự phát triển bền vững của thành phố.

Thành phố sẽ tiếp tục cung cấp thông tin chính thức khi các phương án cụ thể được nghiên cứu và trình cấp có thẩm quyền quyết định. Việc tiếp nhận và phản hồi các ý kiến của xã hội sẽ góp phần giúp quá trình xây dựng chính sách được thực hiện minh bạch, khách quan và vì lợi ích chung của cộng đồng.

Tin liên quan

Sắp xếp cơ sở giáo dục công lập cấp xã và trạm y tế cấp xã trước ngày 31-12-2025

Sắp xếp cơ sở giáo dục công lập cấp xã và trạm y tế cấp xã trước ngày 31-12-2025

(NLĐO) - Bộ Chính trị, Ban Bí thư yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ khẩn trương sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập cấp xã và các trạm y tế cấp xã.

Quy định mới về Chuẩn cơ sở giáo dục đại học

(NLĐO)- Bộ GD-ĐT vừa ban hành Thông tư số 01/2024/TT-BGDĐT quy định Chuẩn cơ sở giáo dục đại học 6 tiêu chuẩn với 20 tiêu chí.

TP HCM ban hành Bộ tiêu chí an toàn tại các cơ sở giáo dục

Ngày 20-10, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP HCM đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, trung tâm ngoại ngữ, tin học... trên địa bàn TP HCM.

bất động sản mạng xã hội định hướng phát triển nghiên cứu khoa học đào tạo nghề đáp ứng yêu cầu giáo dục đại học cơ sở giáo dục cơ sở đào tạo Trường đại học Bách Khoa Cơ sở giáo dục đại học
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo