TPHCM: Giải cứu người đàn ông rơi xuống giếng sâu 35 m

Ngày 2-5, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 23 (Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an TPHCM vừa kịp thời giải cứu một người đàn ông rơi xuống giếng sâu tại phường Tam Long.

Khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, Trung tâm chỉ huy 114 nhận được tin báo về việc một người đàn ông không may rơi xuống giếng tại khu phố Đông Hòa Long, phường Tam Long (khu vực xã Hòa Long, TP Bà Rịa cũ).

Lực lượng cứu hộ cứu nạn xuống giếng để giải cứu người

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng điều động phương tiện, thiết bị chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác cứu nạn.

Do vị trí xảy ra vụ việc nằm sâu trong khu rẫy, địa hình phức tạp, lực lượng cứu hộ phải đi bộ hơn 1 km mới tiếp cận được hiện trường.

Khu vực giếng, nơi phát hiện người đàn ông

Tại đây, giếng có độ sâu khoảng 35 m, bên dưới có nước, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Lực lượng cứu hộ đã khẩn trương lắp đặt hệ thống ròng rọc, cử cán bộ trực tiếp xuống giếng để trấn an tinh thần, cung cấp oxy và cố định nạn nhân.

Sau gần 1 giờ nỗ lực, nạn nhân được đưa lên mặt đất an toàn, sau đó chuyển đến cơ sở y tế để kiểm tra sức khỏe.