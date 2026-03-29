Xuyên đêm cứu thiếu nữ rơi xuống giếng sâu ở Gia Lai

Sáng 28-3, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã kịp thời giải cứu một thiếu nữ rơi xuống giếng sâu trong điều kiện nguy hiểm.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã kịp thời giải cứu một thiếu nữ rơi xuống giếng sâu

Khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, bà La Thị Nhanh (SN 1950; trú tổ dân phố Ca Công, phường Hoài Nhơn Đông) giật mình khi nghe tiếng động bất thường phát ra từ chiếc giếng đào bên hông nhà.

Lần theo âm thanh, bà bàng hoàng phát hiện cháu nội là Đỗ Thị Như Quỳnh (SN 2004) đã rơi xuống giếng sâu, miệng hẹp.

Nhận tin báo khẩn cấp, Công an phường Hoài Nhơn Đông lập tức có mặt, đồng thời phối hợp Đội PCCC và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 4 triển khai phương án ứng cứu.

Hiện trường tối, giếng sâu và chật hẹp khiến việc tiếp cận nạn nhân gặp nhiều trở ngại. Lực lượng cứu hộ phải sử dụng thang, dây thừng, lần lượt tiếp cận đáy giếng. Trong suốt quá trình, các chiến sĩ liên tục trấn an để nạn nhân giữ bình tĩnh.

Sau nhiều phút căng thẳng, nạn nhân được đưa lên khỏi giếng an toàn trong sự thở phào của người thân và lực lượng tham gia cứu hộ.

Theo ghi nhận, em Quỳnh may mắn không bị thương tích nghiêm trọng. Gia đình nạn nhân bày tỏ xúc động, gửi lời cảm ơn đến lực lượng công an đã kịp thời ứng cứu trong đêm.