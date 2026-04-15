Bạn đọc

TPHCM hạn chế lưu thông đường Cách Mạng Tháng Tám, đi lại thế nào?

Anh Vũ

(NLĐO) - Một số khu vực ở đường Cách Mạng Tháng được rào chắn để thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xây dựng nhà ga ngầm Lê Thị Riêng.

Ngày 15-4, Phòng CSGT, Công an TPHCM đưa ra khuyến cáo lộ trình để người dân lưu thông trong thời gian thi công trên đường Cách Mạng Tháng Tám.

img

Các đơn vị rào chắn thi công côn trình

Trước đó, để đảm bảo tiến độ dự án tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), Ban Quản lý Đường sắt đô thị TPHCM đã rào chắn một số khu vực ở đường Cách Mạng Tháng Tám để thi công hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xây dựng nhà ga ngầm Lê Thị Riêng.

Do đây là tuyến độc đạo nối trung tâm thành phố và cửa ngõ Tây Bắc, việc thắt nút cổ chai tại khu vực công trường đã gây áp lực lớn lên giao thông toàn tuyến, đặc biệt là đoạn từ ngã tư Bảy Hiền đến đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Phòng CSGT khuyến cáo phương án lưu thông đoạn qua khu vực thi công nhà ga Lê Thị Riêng sẽ chuyển hướng thoát ra các trục sau:

- Đường Cách Mạng Tháng Tám (phía ngã sáu Dân Chủ) - kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè - ngã tư Bảy Hiền.

- Đường Cách Mạng Tháng Tám (phía ngã sáu Dân Chủ) - đường Tô Hiến Thành (hoặc Trường Sơn) - Thành Thái - Lý Thường Kiệt - Ngã tư Bảy Hiền.

- Đường Cách Mạng Tháng Tám (phía ngã sáu Dân Chủ) - Đỗ Thị Lời - kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè.

- Đường Cách Mạng Tháng Tám (phía ngã tư Bảy Hiền) - Phạm Văn Hai - kênh Nhiêu lộc Thị Nghè - Trung tâm Quận 1.

- Đường Cách Mạng Tháng Tám (phía ngã tư Bảy Hiền) - Lý Thường Kiệt - trung tâm quận 1 cũ.

Công trình thi công ga Lê Thị Riêng sẽ được chia làm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: sẽ thi công và tiến hành rào chắn toàn bộ mặt đường tuyến Cách Mạng Tháng Tám (đoạn tiếp giáp đường Trường Sơn đến Bắc Hải). Trong thời gian này, chỉ dành riêng làn cho xe máy lưu thông trong thời gian thi công.

Để tránh ùn tắc giao thông, ô tô được khuyến cáo di chuyển như sau:

1. Tuyến Cách Mạng Tháng Tám (hướng Nguyễn Thị Minh Khai) về ngã tư Bảy Hiền:

Phân luồng cho các phương tiện xe ô tô lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng Tám chủ động rẽ phải vào đường Điện Biên Phủ để đi theo lộ trình:

+ Tuyến Cách Mạng Tháng Tám - rẽ phải Điện Biên Phủ - rẽ trái Trương Định - rẽ phải Hoàng Sa - rẽ trái Cầu số 9 - rẽ trái Trường Sa - đi thẳng hướng ngã tư Bảy Hiền hoặc Điện Biên Phủ - rẽ trái Trần Quốc Thảo - đi qua cầu Lê Văn Sỹ - đi thẳng Lê Văn Sỹ - hướng ngã tư Bảy Hiền hoặc Điện Biên Phủ - rẽ trái Nam Kỳ Khởi Nghĩa - qua cầu Công Lý - đi thẳng Nguyễn Văn Trỗi - vào đường Hoàng Văn Thụ - hướng đi Ngã tư Bảy Hiền.

2. Tuyến Cách Mạng Tháng Tám (hướng Điện Biên Phủ) về ngã tư Bảy Hiền:

+ Tuyến Cách Mạng Tháng Tám - vào Ngã sáu Dân Chủ - rẽ trái Đường 3/2 – rẽ phải Thành Thái – rẽ trái Bắc Hải – rẽ phải Lý Thường Kiệt – rẽ phải hướng Ngã tư Bảy Hiền.

3. Tuyến Cách Mạng Tháng Tám (hướng Ngã sáu Dân Chủ) về ngã tư Bảy Hiền:

+ Tuyến Cách Mạng Tháng Tám – rẽ trái Rạch Bùng Binh – vào đường Hoàng Sa - rẽ trái Cầu số 9 - rẽ trái Trường Sa - đi thẳng hướng ngã tư Bảy Hiền.

+ Tuyến Cách Mạng Tháng Tám – rẽ trái Tô Hiến Thành – rẽ phải Thành Thái - rẽ trái Bắc Hải – rẽ phải Lý Thường Kiệt – rẽ phải hướng Ngã tư Bảy Hiền.

+ Tuyến Cách Mạng Tháng Tám – rẽ phải Đỗ Thị Lời – rẽ phải Hoàng Sa – rẽ trái cầu số 8 – rẽ trái Trường Sa – đi thẳng hướng Ngã tư Bảy Hiền.

+ Tuyến Cách Mạng Tháng Tám – rẽ trái Trường Sơn – rẽ phải Nguyễn Giản Thanh/Đồng Nai/Cửu Long – rẽ trái Bắc Hải – rẽ phải Lý Thường Kiệt – rẽ phải hướng đi Ngã tư Bảy Hiền.

4. Tuyến Cách Mạng Tháng Tám (hướng Ngã tư Bảy Hiền) về Trung tâm thành phố:

+ Tuyến Trường Chinh – rẽ phải Lý Thường Kiệt – thẳng hướng đi Trung tâm Thành phố.

+ Tuyến Trường Chinh – rẽ trái Hoàng Văn Thụ - rẽ phải Lê Bình/Út Tịch – rẽ phải Hoàng Sa - hướng đi trung tâm thành phố.

+ Tuyến Cách Mạng Tháng Tám – rẽ trái Phạm Văn Hai – rẽ phải Hoàng Sa - hướng đi trung tâm thành phố.

Giai đoạn 2: sẽ không rào chắn phần mặt đường tuyến Cách Mạng Tháng Tám, các phương tiện có thể lưu thông qua khu vực thi công bình thường.

(NLĐO) - Lực lượng CSGT TPHCM đang siết chặt an toàn giao thông học đường.

