Xe lôi chở rác "tự chế" ở TPHCM đang bị CSGT xử lý nghiêm

Ngày 15-4, đại diện Phòng CSGT, Công an TPHCM cho biết đang tăng cường xử lý xe lôi tự chế, đặc biệt là xe lôi chở rác.

Một xe chở rác "tự chế" trên đường phố TPHCM.

Đánh giá thực trạng, Phòng CSGT cho hay nhiều xe máy "tự chế" gắn thùng chở rác cồng kềnh gây nguy cơ tai nạn giao thông.

Các xe này được cải tạo sơ sài, không có hệ thống phanh an toàn, không đèn tín hiệu,... Khi di chuyển, đặc biệt giờ cao điểm, đã trở thành "chướng ngại vật di động", cản trở dòng xe, gây ùn tắc và làm gia tăng nguy cơ gây tai nạn.

Để đảm bảo an toàn giao thông, vừa qua, Đội CSGT Hàng Xanh (Phòng CSGT Công an TPHCM) đã liên tục xử lý.

Trong quý I-2026, 1.380 trường hợp xe tự chế, xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật vi phạm bị CSGT xử lý. Trong đó ghi nhận nhiều trường hợp là xe thu gom rác của các cá nhân, cơ sở thu gom rác hoạt động trên địa bàn.

Theo cảnh sát, bên cạnh yếu tố phương tiện, nhiều người chạy xe chở rác "tự chế" không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, lấn làn, vượt đèn đỏ hoặc dừng đỗ tùy tiện ngay trên lòng đường.

Xe chở rác "tự chế" tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

"Xử lý nghiêm các loại xe tự chế, xe không đảm bảo an toàn kỹ thuật vi phạm không chỉ góp phần giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông mà còn giúp lập lại trật tự đô thị, tạo môi trường giao thông an toàn, văn minh" - Phòng CSGT cho biết.