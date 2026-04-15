Bạn đọc

3 tháng, hơn 4.100 học sinh, sinh viên ở TP HCM bị xử lý về giao thông

Anh Vũ

(NLĐO) - Lực lượng CSGT TPHCM đang siết chặt an toàn giao thông học đường.

Quý I năm 2026, TPHCM xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông liên quan học sinh, sinh viên với 5 người chết và 17 người bị thương. Trong số này, 10 vụ là do học sinh điều khiển xe đạp điện, xe máy điện.

TPHCM: Trong quý I, 5 học sinh, sinh viên tử vong do tai nạn giao thông - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng TPHCM kiểm tra bãi xe trong trường học

Theo Phòng CSGT, Công an TPHCM, thực trạng cho thấy ý thức và kỹ năng lái xe của học sinh, sinh viên còn hạn chế, đòi hỏi phải có các giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong thời gian tới.

Thông tin thêm, Phòng CSGT cho biết quý I-2026 TPHCM đã xử lý hơn 4.100 học sinh, sinh viên vi phạm an toàn giao thông. Các lỗi phổ biến gồm chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm…

Vừa qua, Phòng CSGT phối hợp Công an các phường, xã và ban giám hiệu các trường học siết chặt việc đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời, phối hợp với Công an địa phương phân luồng, điều tiết giao thông vào thời điểm học sinh đến trường và tan học, góp phần hạn chế ùn tắc, kéo giảm nguy cơ tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm. Trong đó không để xảy ra tình trạng giữ xe cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

TPHCM: Trong quý I, 5 học sinh, sinh viên tử vong do tai nạn giao thông - Ảnh 2.

Học sinh vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.

TPHCM: Trong quý I, 5 học sinh, sinh viên tử vong do tai nạn giao thông - Ảnh 3.

CSGT TPHCM quyết kéo giảm tai nạn giao thông học đường.

Đề xuất ô tô "độ" thiết bị nội, ngoại thất vẫn được đăng kiểm

(NLĐO) - Một số trường hợp ô tô có sự thay đổi về trang, thiết bị nội thất, ngoại thất nhưng không được coi là cải tạo.

Những người dùng di động nào bị khóa SIM sau ngày 15-4?

(NLĐO) - Từ ngày 15-4, Thông tư 08/2026 về xác thực thông tin thuê bao sẽ chính thức có hiệu lực.

Sự thật video cô gái giật tờ giấy màu xanh từ tay CSGT

(NLĐO) - Vụ việc xuất phát từ việc cô gái bị CSGT lập biên bản lỗi không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông.

