3 tháng, hơn 4.100 học sinh, sinh viên ở TP HCM bị xử lý về giao thông

Quý I năm 2026, TPHCM xảy ra 30 vụ tai nạn giao thông liên quan học sinh, sinh viên với 5 người chết và 17 người bị thương. Trong số này, 10 vụ là do học sinh điều khiển xe đạp điện, xe máy điện.

Lực lượng chức năng TPHCM kiểm tra bãi xe trong trường học

Theo Phòng CSGT, Công an TPHCM, thực trạng cho thấy ý thức và kỹ năng lái xe của học sinh, sinh viên còn hạn chế, đòi hỏi phải có các giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong thời gian tới.

Thông tin thêm, Phòng CSGT cho biết quý I-2026 TPHCM đã xử lý hơn 4.100 học sinh, sinh viên vi phạm an toàn giao thông. Các lỗi phổ biến gồm chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm…

Vừa qua, Phòng CSGT phối hợp Công an các phường, xã và ban giám hiệu các trường học siết chặt việc đảm bảo an toàn giao thông. Đồng thời, phối hợp với Công an địa phương phân luồng, điều tiết giao thông vào thời điểm học sinh đến trường và tan học, góp phần hạn chế ùn tắc, kéo giảm nguy cơ tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm. Trong đó không để xảy ra tình trạng giữ xe cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Học sinh vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm.