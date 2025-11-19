Vụ "Khám bệnh siêu tốc, chữa bệnh thần tốc": Đã rõ vi phạm, xử phạt mạnh tay phòng khám

Ngày 19-11, Sở Y tế TP Huế đã có công văn phản hồi gửi Báo Người Lao Động liên quan đến việc kiểm tra, xử lý các phòng khám tư nhân ở địa phương này có dấu hiệu vi phạm trong hoạt động khám, chữa bệnh sau bài điều tra "Khám bệnh siêu tốc, chữa bệnh thần tốc".

Theo đó, sau khi nắm thông tin, Sở Y tế TP Huế đã ngay lập tức thành lập đoàn kiểm tra đến làm việc trực tiếp tại các phòng khám, yêu cầu các cá nhân liên quan tường trình.

Nhân viên X-quang phòng khám An Thịnh đóng dấu xác nhận "tim phổi bình thường" mà không cần chụp phim vào sáng 8-11. Ảnh cắt từ clip

Đối với Phòng khám chuyên khoa ngoại của BS Lê Trung Hậu (đường Nguyễn Sinh Cung, phường Vỹ Dạ) đã bị Sở Y tế TP Huế thu hồi Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh. Trước đó, vào ngày 7-10, sau khi nhận thông tin từ phóng viên Báo Người Lao Động khi thực hiện bài điều tra, Sở Y tế TP Huế đã căn cứ vi phạm sau kiểm tra nên đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, kèm theo đình chỉ hoạt động có thời hạn vì cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh vượt quá phạm vi chuyên môn cho phép.

Trong đợt giám sát đột xuất ngày 13-11 sau khi Báo Người Lao Động đăng bài, đoàn kiểm tra ghi nhận cơ sở đã đóng cửa. Đồng thời, Sở Y tế gửi văn bản đề nghị UBND phường Vỹ Dạ phối hợp giám sát.

Phòng khám bác sĩ Lê Trung Hậu treo bảng "tạm nghỉ".

Phòng khám chuyên khoa ngoại của bác sĩ Lê Trung Hậu được cấp phép từ năm 2014 với phạm vi hành nghề là cấp cứu ban đầu và xử trí các vết thương thông thường, cắt bao quy đầu... Tuy nhiên, trong thời gian dài, phóng viên ghi nhận phòng khám vẫn thực hiện kỹ thuật điều trị cơ xương khớp bằng phương pháp tách huyết tương giàu tiểu cầu (PRP), không nằm trong danh mục được phép triển khai.

Phòng khám ngoại của bác sĩ Lê Trung Hậu thực hiện tiêm PRP không phép. Ảnh chụp tháng 8-2025.

Đối với 2 cơ sở bị Báo Người Lao Động phanh phui việc khám sức khỏe, bao gồm sức khỏe cho người lái xe gồm Công ty CP Dịch vụ Y tế 24/7 Tâm Đức (đường An Dương Vương) và Phòng khám đa khoa An Thịnh (đường Hoàng Văn Thụ), Sở Y tế TP Huế cũng đã khẩn trương tiến hành kiểm tra, xác minh và yêu cầu các cá nhân liên quan tường trình.

Dù chưa khám nhưng giấy khám sức khỏe của Phòng Khám 24/7 Tâm Đức đã được bác sĩ ký sẵn. Ảnh chụp ngày 18-10.

Trên cơ sở đó, ngày 17-11, Sở Y tế TP Huế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và đình chỉ hoạt động khám sức khỏe, khám sức khỏe lái xe có thời hạn đối với 2 cơ sở này do có nhiều sai sót trong quy trình khám sức khỏe. Tuy nhiên, đơn vị này không cung cấp thông tin số tiền xử phạt cũng như thời hạn đình chỉ việc khám sức khỏe đối với 2 phòng khám này.

Quá trình khám sức khỏe lái xe và xin việc tại phòng khám An Thịnh.

Cụ thể, họ đã cung cấp giấy khám sức khỏe khi không thực hiện việc khám đầy đủ các nội dung theo yêu cầu; không đảm bảo các điều kiện của cơ sở khám sức khỏe. Trong đó, Công ty CP Dịch vụ Y tế 24/7 Tâm Đức thiếu điều kiện về khám chuyên khoa tai mũi họng, mắt và tâm thần.

Còn đối với Phòng khám đa khoa An Thịnh không đảm bảo các điều kiện về chuyên khoa mắt, tai mũi họng, xét nghiệm, X-quang. Đáng chú ý, phòng khám còn bố trí chung chuyên khoa mắt và tâm thần trong cùng một phòng, không đúng quy định chuyên môn.

Trong bài điều tra "Khám bệnh siêu tốc, chữa bệnh thần tốc" đăng trên Báo Người Lao Động ngày 12-11 đã phản ánh những sai phạm trong khám, chữa bệnh tại 3 cơ sở y tế tư nhân nói trên. Trong đó đối với Phòng khám Đa khoa An Thịnh và Phòng khám Đa khoa Tâm Đức của Công ty CP Dịch vụ Y tế 24/7 Tâm Đức có dấu hiệu bỏ qua nhiều bước khám, bác sĩ ký trước, điều dưỡng khám thay bác sĩ, không chụp X-quang nhưng vẫn kết luận "tim phổi bình thường"… trong hồ sơ khám sức khỏe xin việc, khám lái xe.

Sở Y tế TP Huế khẳng định hiện vẫn đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn.