TPHCM: Hơn 250 người tham dự lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nhận thức Đảng

Ngày 21-5, Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM phối hợp cùng Trung tâm Chính trị phường Xuân Hòa long trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới và bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đợt 1 năm 2026.

Ông Nguyễn Khoa Hải, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP, phát biểu tại lễ khai giảng.

Theo đó, đảng viên mới và quần chúng ưu tú được trang bị những kiến thức cơ bản, có hệ thống về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng.

Lớp học giúp đảng viên mới và quần chúng ưu tú nâng cao bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, xác định rõ trách nhiệm của người đảng viên trước Đảng và nhân dân.

Lớp học nhận thức về Đảng có 218 quần chúng ưu tú, lớp học bồi dưỡng lý luận chính trị có 40 đảng viên mới.

Phát biểu tại Lễ khai giảng, ông Nguyễn Khoa Hải, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP, gửi lời chúc mừng đến tất cả học viên tham dự 2 lớp bồi dưỡng lần này.

"Đây là dấu mốc quan trọng trong quá trình rèn luyện, phấn đấu của mỗi đồng chí trên con đường trưởng thành về nhận thức chính trị, tư tưởng và trách nhiệm đối với tổ chức Đảng" – ông Hải nói.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP, lớp học không chỉ trang bị những kiến thức cơ bản về Đảng mà còn giúp các đảng viên mới, quần chúng ưu tú củng cố niềm tin, xác định động cơ phấn đấu đúng đắn để tiếp tục rèn luyện và trưởng thành trong thời gian tiếp theo.

Để lớp học đạt kết quả tốt, ông Nguyễn Khoa Hải đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Đang ủy phối hợp tổ chức lớp học chu đáo, bảo đảm nội dung chương trình, công tác quản lý và điều kiện học tập đúng quy định, mục đích, yêu cầu và chất lượng. Đồng thời, tổng hợp, báo cáo kết quả lớp học cho Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.

Ông Nguyễn Khoa Hải, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP, tặng hoa cảm ơn giảng viên đứng lớp và đơn vị phối hợp tổ chức 2 lớp học.

Các cấp ủy cơ sở quan tâm theo dõi, tạo điều kiện về thời gian, công việc… bảo đảm học viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc lịch học theo quy định. Đồng thời, xem xét kết quả học tập là một trong những căn cứ quan trọng để xét công nhận đảng viên chính thức và phát triển đảng viên mới.

"Đối với các học viên, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm quy định lớp học; tích cực nghiên cứu, trao đổi, gắn lý luận với thực tiễn công tác để vận dụng hiệu quả vào nhiệm vụ được giao" – ông Hải nhấn mạnh.

Ông Phạm Phúc Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy các cơ quan Đảng TP, triển khai nội quy, quy chế lớp học.

258 học viên gồm đảng viên mới và quần chúng ưu tú tham gia lớp học bồi dưỡng.