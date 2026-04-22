LĐLĐ TPHCM hợp tác đào tạo lý luận chính trị, nâng cao năng lực cán bộ

Chiều 22-4, LĐLĐ TPHCM và Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức ký kết hợp tác giai đoạn 2026-2031.

PGS, TS Nguyễn Văn Y - Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM - trao đổi các nội dung hợp tác tại lễ ký kết

Việc hợp tác nhằm trao đổi, chia sẻ nguồn lực và phối hợp triển khai các hoạt động hợp tác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên. Qua đó, nâng cao năng lực quản lý, hiệu quả hoạt động của Học viện Cán bộ Thành phố và LĐLĐ TPHCM cũng như tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển bền vững của TPHCM.

Thông qua trao đổi, hai đơn vị đã thống nhất các nội dung hợp tác gồm phối hợp tổ chức các lớp đào tạo Trung cấp lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của LĐLĐ TPHCM theo chương trình đào tạo do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh ban hành và các quy định hiện hành.

Cùng với đó, tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp của Thành phố.

Lãnh đạo hai đơn vị thực hiện ký kết hợp tác

Nội dung đáng chú ý khác là tổ chức đào tạo chương trình liên thông trình độ đại học (Văn bằng 2) với ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, người lao động của LĐLĐ TPHCM theo Chương trình đào tạo do Học viện Cán bộ Thành phố ban hành và các quy định hiện hành.

Mục tiêu hợp tác của hai đơn vị nhằm nâng cao năng lực quản lý, hiệu quả hoạt động của mỗi bên

Bên cạnh công tác đào tạo, hai đơn vị cũng thống nhất phối hợp tổ chức các hội thảo, tọa đàm khoa học; thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu nhằm tổng kết thực tiễn, tư vấn chính sách và phục vụ yêu cầu thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên.