TPHCM: Hơn 3.000 người dân phường Đông Hưng Thuận đi bộ gây quỹ

Ngày 23-11, UBND phường Đông Hưng Thuận (TPHCM) đã tổ chức chương trình đi bộ đồng hành ủng hộ Quỹ "Vì Đông Hưng Thuận phát triển" trên quãng đường 2 km.

Dự sự kiện có nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa; đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo các cơ quan, đoàn thể, văn nghệ sĩ, doanh nghiệp; hơn 3.000 người dân phường Đông Hưng Thuận và các khu vực lân cận.

Bà Trương Mỹ Hoa phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, bà Trương Mỹ Hoa đánh giá cao nỗ lực của phường Đông Hưng Thuận trong việc triển khai hoạt động mang tính nhân văn sâu sắc ngay từ cấp cơ sở.

Hơn 3.000 người dân tham gia đi bộ gây quỹ

Tại chương trình, đề cập tới Quỹ học bổng Vừ A Dính, bà Trương Mỹ Hoa cho hay những năm qua, Quỹ học bổng Vừ A Dính đồng hành với hàng chục ngàn học sinh dân tộc thiểu số, học sinh vùng biên giới và hải đảo, nhất là con em ngư dân và lực lượng làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Bà Trương Mỹ Hoa tham gia ủng hộ quỹ

Năm nay, Quỹ sẽ trao 8.000 suất học bổng cho học sinh khó khăn trên cả nước.

Các em học sinh ủng hộ quỹ

Người dân phường Đông Hưng Thuận (TP HCM) ủng hộ các quỹ phát triển

Diễn viên Hạnh Thuý cũng tham gia ủng hộ các quỹ phát triển

"Đáng chú ý, phường Đông Hưng Thuận là đơn vị cấp cơ sở đầu tiên được Quỹ lựa chọn đồng hành triển khai hoạt động này, thể hiện sự tin tưởng đối với tinh thần đoàn kết và trách nhiệm cộng đồng của địa phương" - bà Trương Mỹ Hoa chia sẻ.

Bà Trương Mỹ Hoa bày tỏ niềm tin với truyền thống đoàn kết và sự năng động của hệ thống chính trị, phường Đông Hưng Thuận sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn, đóng góp tích cực vào công tác an sinh xã hội trong thời gian tới.

Bà Võ Thị Ngọc Lan, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận, cho biết sự kiện diễn ra đúng dịp kỷ niệm 85 năm Nam Kỳ khởi nghĩa, càng nhấn mạnh giá trị đoàn kết và tinh thần yêu nước.

Bà Võ Thị Ngọc Lan nói thêm trong hơn 120 ngày thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau sáp nhập, phường Đông Hưng Thuận đã nỗ lực vượt khó và nhận được sự đồng thuận của nhân dân, tạo tiền đề để triển khai hiệu quả các chương trình an sinh.







