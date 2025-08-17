HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Phường Đông Hưng Thuận, TP HCM mở rộng, nâng cấp hàng loạt tuyến đường, hẻm

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Đảng bộ phường Đông Hưng Thuận đặt mục tiêu thúc đẩy 6 công trình trọng điểm, trong đó có nâng cấp hàng loạt tuyến đường, hẻm

Ngày 17-8Đảng bộ phường Đông Hưng Thuận, TP HCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự có ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM cùng các thành viên Tổ công tác 12.

Phường Đông Hưng Thuận, TP HCM mở rộng, nâng cấp hàng loạt tuyến đường, hẻm- Ảnh 1.

Bà Trần Thị Huyền Thanh

Ban chấp hành Đảng bộ phường Đông Hưng Thuận nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 33 thành viên. Bà Trần Thị Huyền Thanh (SN 1977) được chỉ định làm Bí thư, Chủ tịch HĐND; ông Huỳnh Tấn Việt (SN 1969) là Phó Bí thư Thường trực; bà Võ Thị Chính (SN 1981) làm Phó Bí thư, Chủ tịch UBND.

Phường Đông Hưng Thuận, TP HCM mở rộng, nâng cấp hàng loạt tuyến đường, hẻm- Ảnh 2.

Bà Võ Thị Chính báo cáo tại đại hội

Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Đông Hưng Thuận lần thứ I xác định mục tiêu tổng quát trong giai đoạn 2025 - 2030.

Đó là "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy truyền thống đoàn kết trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân. Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước gắn với chuyển đổi số. Huy động mọi nguồn lực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, chăm lo xây dựng phát triển phường đạt chuẩn đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình". 

Phường Đông Hưng Thuận, TP HCM mở rộng, nâng cấp hàng loạt tuyến đường, hẻm- Ảnh 3.

Các đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết đại hội

Đại hội đề ra nhiều kế hoạch, chương trình hành động trong đó có nhiều nhiệm vụ đột phá, trọng điểm.

Cụ thể, tập trung thúc đẩy triển khai 6 công trình trọng điểm gồm xây dựng 1 trường cấp 3, 2 trường mầm non trong khu 38 ha; đầu tư, nâng cấp, mở rộng đường Tân Thới Nhất 08, đường Tân Thới Nhất 17; duy tu, nâng cấp 10 tuyến đường, hẻm theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm; cải tạo rạch Cây Liêm.

Phường Đông Hưng Thuận, TP HCM mở rộng, nâng cấp hàng loạt tuyến đường, hẻm- Ảnh 4.

Ban chấp hành Đảng bộ phường Đông Hưng Thuận ra mắt đại hội

Ngoài ra, đại hội còn đề ra mục tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ. Theo đó, triển khai lắp đặt, thay mới bảng tên các tuyến đường, hẻm theo đề án sắp xếp, điều chỉnh số nhà đã được phê duyệt đạt 100%;  nâng cấp hệ thống camera thông minh, hiện đại giám sát an ninh trật tự trên địa bàn phường...

Phường Đông Hưng Thuận được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích và dân số của 3 phường Đông Hưng Thuận, Tân Thới Nhất và Tân Hưng Thuận. Diện tích phường hơn 8,26 km2, quy mô dân số hơn 183.700 nhân khẩu

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Dương Trọng Hiếu đánh giá cao những kết quả đạt được trên mọi mặt trong nhiệm kỳ 2020-2025 của địa phương. Ông Dương Trọng Hiếu cũng yêu cầu Đảng bộ phường Đông Hưng Thuận ngay sau đại hội cần khắc phục những tồn tại, hạn chế mà báo cáo chính trị nêu ra. 

"Cần đơn giản hoá các thủ tục hành chính để tạo điều kiện tốt nhất cho người dân; hạn chế thấp nhất tình trạng vi phạm lĩnh vực xây dựng. Cần rà soát kế hoạch kinh tế 5 năm, hàng năm để đầu tư xây dựng phường ngày càng phát triển, văn minh", ông Dương Trọng Hiếu nhấn mạnh.

Trước khi được chỉ định làm Bí thư phường Đông Hưng Thuận, bà Trần Thị Huyền Thanh (SN 1977, quê quán Củ Chi, TP HCM) từng làm Bí thư Quận đoàn 12 (cũ), Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TPHCM.

Ông Huỳnh Tấn Việt từng làm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Quận ủy quận 12 (cũ); bà Võ Thị Chính từng đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND quận 12 (cũ).

Hướng tới tầm cao mới

Hướng tới tầm cao mới

Với những mục tiêu cụ thể về kinh tế - xã hội, Đảng bộ nhiều phường, xã tại TP HCM hạ quyết tâm đưa địa phương phát triển lên tầm cao mới

Chung tay xây dựng phường Vĩnh Hội "Nghĩa tình - Văn minh - Hạnh phúc"

(NLĐO) - Ngày hội Chung tay xây dựng phường Vĩnh Hội "Nghĩa tình - Văn minh - Hạnh phúc" nhằm hưởng ứng các ngày lễ, ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước

