Giáo dục

TPHCM hợp nhất hai hội thi: Sở GD-ĐT nêu rõ thế nào là văn hay, chữ tốt?

Phương Quỳnh

(NLĐO)- Hội thi được tổ chức trên cơ sở hợp nhất hội thi văn hay, chữ tốt (lần thứ 25, năm học 2024 - 2025) và Giải Sao Khuê (lần thứ 13, năm học 2024 - 2025).

Sở GD-ĐT TPHCM vừa chính thức ban hành kế hoạch hội thi "Văn hay chữ tốt" lần thứ 25. Năm nay, chương trình được tổ chức trên cơ sở hợp nhất hội thi này và Giải Sao Khuê (lần thứ 13, năm học 2024 - 2025). 

Theo Sở GD-ĐT, hội thi hướng đến việc tạo môi trường học tập, giao lưu, vui chơi cho học sinh  cấp THCS, THPT say mê sáng tạo văn chương và yêu thích nghệ thuật viết chữ. Qua quá trình viết văn hay và rèn chữ đẹp, học sinh hình thành năng lực ngữ văn (năng lực giao tiếp, năng lực thẩm mỹ, năng lực tư duy, năng lực sáng tạo) và những phẩm chất tốt đẹp (biết quan sát, phát hiện và trân trọng cái đẹp; có đời sống tinh thần phong phú; có tính kiên trì, nhẫn nại).

Đặc biệt, yêu cầu về “Văn hay”, gồm: Học sinh nắm vững kỹ năng viết bài văn theo các yêu cầu cụ thể của chương trình học; biết sử dụng ngôn ngữ một cách nghệ thuật, hiệu quả. Học sinh biết phát hiện, rung động trước các vẻ đẹp, các giá trị tốt đẹp của cuộc sống; thể hiện được khả năng quan sát, tư duy, lập luận; thể hiện được suy nghĩ cảm xúc chân thành, góc nhìn riêng, suy nghĩ riêng.

Học sinh có năng lực sáng tạo trong nội dung và hình thức làm bài. Điểm chấm phần “Văn hay” là 6,0 điểm.

TPHCM hợp nhất hai cuộc thi: Sở GD-ĐT nêu rõ thế nào là văn hay, chữ tốt? - Ảnh 1.

Hội thi "Văn hay chữ tốt" được Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức hàng năm

Yêu cầu về “Chữ tốt”, gồm: Chữ viết đẹp, rõ ràng, cân đối, hài hòa, nét bút mềm mại, trau chuốt. Thể hiện được nét riêng, sự sáng tạo trong nghệ thuật viết chữ. Các yếu tố thuộc về hình thức bài làm (cách trình bày, cách lập luận, bố cục…) phải rõ ràng, sạch đẹp, khoa học, hợp lý, thuyết phục. Điểm chấm phần “Chữ tốt” là 4,0 điểm.

Đối tượng học sinh tham gia là những em đang học từ lớp 6-11 tại các trường phổ thông năm học 2025 - 2026 được đăng ký tham gia.

Vòng thi chung kết cấp TP sẽ diễn ra ngày 14-1-2026 dự kiến tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (đường 3 tháng 2, phường Phước Thắng, TPHCM).

Nội dung thi ở vòng này bao gồm: Hoạt động 1: Trải nghiệm (theo chương trình cụ thể của ban tổ chức). Hoạt động 2: Viết văn (theo yêu cầu cần đạt về “Viết” của khối lớp học sinh đang học; nội dung phần viết có liên quan đến hoạt động trải nghiệm; tích hợp kỹ năng viết của nhiều kiểu bài, ưu tiên kiểu bài có yêu cầu cao về năng lực sáng tạo). Tổng thời gian cho 2 hoạt động trải nghiệm và viết văn là 120 phút.

TPHCM hợp nhất hai hội thi: Sở GD-ĐT nêu rõ thế nào là văn hay, chữ tốt? - Ảnh 2.Đề thi văn hay chữ tốt: Chọn sự kiện, hình ảnh gì về tuổi trẻ TP HCM để đặt vào bảo tàng?

(NLĐO)- 150 học sinh đến từ các trường THCS trên địa bàn TP Thủ Đức và 21 quận, huyện đã tham gia Cuộc thi "Văn hay chữ tốt" lần thứ 23 năm học 2022-2023 do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức, sáng 8-2 và nhận xét đề thi khá mới mẻ, thú vị

Sở GD-ĐT TP cũng cho biết hội thi không thuộc các quy định về đối tượng và mức khuyến khích của Nghị quyết số 35/2024 của HĐND TPHCM. Ban tổ chức hội thi sẽ trao giấy khen của Giám đốc Sở GD-ĐT cho các cá nhân đạt giải.

