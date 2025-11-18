HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Khởi công gói thầu “khủng” cuối rạch Xuyên Tâm

PHƯƠNG LY

(NLĐO) - TP HCM khởi công 2 gói thầu cuối Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, thúc đẩy tiến độ, giảm ngập và cải thiện môi trường khu trung tâm.

Ngày 18-11, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP HCM (Ban Hạ tầng) tổ chức Lễ khởi công 2 gói thầu XL-01 và XL-02 thuộc Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, nối từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến sông Vàm Thuật. Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thúc đẩy dự án hạ tầng trọng điểm, nhằm giảm ngập, cải thiện môi trường và chỉnh trang đô thị khu vực trung tâm.

Khởi công gói thầu “khủng” cuối rạch Xuyên Tâm - Ảnh 1.

Nghi thức khởi công hai gói thầu XL-01 và gói thầu XL-02 thuộc Dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm

Ông Đậu An Phúc, Giám đốc Ban Hạ tầng, cho biết gói thầu XL-03 đã triển khai từ tháng 5-2025 với 6 mũi thi công đồng loạt và dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. Việc khởi công 2 gói thầu còn lại sẽ giúp dự án tiến gần hơn đến mục tiêu hoàn thành toàn bộ vào năm 2028.

Đại diện chủ đầu tư khẳng định sẽ tập trung tối đa nguồn lực, phối hợp với các sở, ngành và địa phương để bảo đảm tiến độ, chất lượng và tính đồng bộ trong thi công. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khởi công, ông Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, nhấn mạnh đây là dự án tác động trực tiếp đến đời sống hàng nghìn hộ dân, yêu cầu các nhà thầu nhanh chóng triển khai thi công ngay sau lễ khởi công và nâng cao tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công.

Khởi công gói thầu “khủng” cuối rạch Xuyên Tâm - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Xuân Cường phát biểu tại lễ khởi công

Năm 2025, TP HCM bố trí 1.800 tỉ đồng cho dự án nhưng mới giải ngân đạt khoảng 50% kế hoạch, thấp hơn mức bình quân toàn thành phố. Ông Bùi Xuân Cường đề nghị các phường tiếp tục vận động người dân bàn giao mặt bằng trong tháng 11, đồng thời các sở, ngành kịp thời tháo gỡ khó khăn về quy hoạch, tài chính và thủ tục đầu tư.

Theo thiết kế, gói thầu XL-01 bao gồm đoạn từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến cầu Bùi Đình Túy, đi qua rạch Cầu Sơn dài 2,94 km. Gói thầu XL-02 thực hiện từ cầu Bùi Đình Túy đến đường Lương Ngọc Quyến, bao gồm rạch Bình Lợi và rạch Bình Triệu dài 4,5 km. Dự án rạch Xuyên Tâm có tổng chiều dài 8,8 km, trong đó tuyến chính dài 6,6 km và 3 tuyến nhánh Cầu Sơn, Bình Lợi, Bình Triệu dài hơn 2,2 km, với tổng mức đầu tư hơn 17.229 tỉ đồng từ ngân sách thành phố.

Toàn bộ dự án ảnh hưởng đến 2.216 hộ dân, phân bố tại các phường An Nhơn (138 hộ), Bình Thạnh (892 hộ), Gia Định (872 hộ) và Bình Lợi Trung (314 hộ). Ban Hạ tầng cam kết triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành dự án đúng tiến độ, góp phần cải thiện môi trường, cảnh quan và chất lượng sống cho người dân khu vực trung tâm TP HCM.

