Thời sự

TPHCM: Khẩn trương rà soát quỹ nhà, đất tái định cư

QUỐC ANH

(NLĐO) - Trước 15-6, cơ quan tham mưu phải trình UBND TPHCM phương án quản lý, phân bổ và điều phối quỹ nhà, đất tái định cư phù hợp nhu cầu thực tế.

UBND TPHCM vừa có công văn chỉ đạo quản lý, sử dụng quỹ nhà, đất tái định cư trên địa bàn.

TPHCM: Khẩn trương rà soát quỹ nhà, đất tái định cư - Ảnh 1.

Khu tái định cư tại phường An Khánh.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM giao UBND các phường, xã, đặc khu khẩn trương rà soát, cập nhật, báo cáo đầy đủ hiện trạng quỹ nhà, đất tái định cư trên địa bàn quản lý, gửi Sở Xây dựng trước ngày 5-6.

Cụ thể, gồm: Quỹ nhà, đất đã bố trí cho các dự án nhưng chưa sử dụng; quỹ nhà, đất đang quản lý nhưng chưa bố trí cho dự án; đồng thời tổng hợp đầy đủ nhu cầu bố trí tái định cư và khả năng cân đối quỹ nhà, đất tái định cư phục vụ các dự án tại địa phương.

Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan tổng hợp, rà soát, đánh giá tổng thể quỹ nhà, đất tái định cư trên địa bàn thành phố.

Trên cơ sở đó, Sở Xây dựng chủ trì nghiên cứu, tham mưu UBND TPHCM phương án quản lý, phân bổ và điều phối quỹ nhà, đất tái định cư thống nhất, phù hợp nhu cầu thực tế của từng địa phương và yêu cầu triển khai các dự án đầu tư công, dự án trọng điểm.

Quá trình tham mưu cần bảo đảm nguyên tắc quản lý, khai thác hiệu quả tài sản công. Ưu tiên điều phối linh hoạt quỹ nhà, đất tái định cư giữa các địa phương nhằm hạn chế tối đa tình trạng quỹ nhà, đất còn dư nhưng chưa được sử dụng hiệu quả hoặc kéo dài thời gian bỏ trống; trong khi một số địa phương thiếu quỹ nhà, đất tái định cư phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, cấp bách.

Việc phân bổ, điều phối quỹ nhà, đất tái định cư phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích, đúng quy định; góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, sử dụng hiệu quả nguồn lực và tránh lãng phí tài sản công trên địa bàn thành phố.

Sở Xây dựng báo cáo, tham mưu đề xuất trình UBND TPHCM xem xét trước ngày 15-6.

Điều chỉnh quy hoạch để đấu giá 3.790 căn hộ Thủ Thiêm

Điều chỉnh quy hoạch để đấu giá 3.790 căn hộ Thủ Thiêm

TP HCM đang hoàn tất điều chỉnh chỉ tiêu kiến trúc cho 3.790 căn hộ tái định cư, sẵn sàng đưa lên sàn đấu giá với mục tiêu tối ưu lợi ích ngân sách

Lối ra cho nhà tái định cư bỏ trống

Tại TP HCM, hàng ngàn căn hộ tái định cư bỏ trống trong khi nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở giá thấp lại khan hiếm dẫn đến người không có nhà, nhà chờ người…

Vì sao khu tái định cư Thủ Thiêm đấu giá nhiều lần không thành công?

(NLĐO) - Ở lần đấu giá thứ 5, TPHCM đã thay đổi cách tiếp cận khi công bố trước định hướng điều chỉnh quy hoạch khu nhà ở tái định cư Thủ Thiêm

