Kinh tế

Vì sao khu tái định cư Thủ Thiêm đấu giá nhiều lần không thành công?

Tin-ảnh: Sơn Nhung

(NLĐO) - Ở lần đấu giá thứ 5, TPHCM đã thay đổi cách tiếp cận khi công bố trước định hướng điều chỉnh quy hoạch khu nhà ở tái định cư Thủ Thiêm

TPHCM đang lên kế hoạch tổ chức đấu giá lần thứ 5 đối với khu nhà ở tái định cư Thủ Thiêm (phường An Khánh) với quy mô gần 3.800 căn hộ. Sau 4 lần đấu giá không thành công, khu tài sản trị giá gần 10.000 tỉ đồng vẫn chưa tìm được nhà đầu tư, ảnh hưởng đáng kể đến nguồn thu ngân sách của thành phố.

Trao đổi với phóng viên sáng 17-3, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA), cho rằng điểm nghẽn lớn nhất trong các lần đấu giá trước nằm ở sự thiếu rõ ràng về pháp lý và quy hoạch, khiến các nhà đầu tư có tiềm lực phải thận trọng.

Vì sao khu tái định cư Thủ Thiêm đấu giá không thành công trong năm 2026? - Ảnh 1.

Ông Lê Hoàng Châu- Chủ tịch HoREA

Ở các lần trước, khu nhà được đưa ra đấu giá theo hiện trạng là nhà tái định cư. Điều này tạo ra một bất cập khi nhà đầu tư phải bỏ ra số tiền lớn nhưng nhận về sản phẩm có thiết kế cũ, diện tích hạn chế, tiện ích chưa đồng bộ và chưa tương xứng với vị trí của khu đô thị Thủ Thiêm.

Trong trường hợp muốn nâng cấp hoặc phát triển lại dự án, nhà đầu tư buộc phải xin điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 sau khi trúng đấu giá. Quá trình này tiềm ẩn nhiều rủi ro do chưa có sự bảo đảm chắc chắn về việc được phê duyệt.

Vì sao khu tái định cư Thủ Thiêm đấu giá không thành công trong năm 2026? - Ảnh 2.

Khu nhà ở tái định cư Thủ Thiêm nhìn từ trên cao

Ở lần đấu giá thứ 5, thành phố đã thay đổi cách tiếp cận khi công bố trước định hướng điều chỉnh quy hoạch. Theo đó, nhà đầu tư được biết rõ khả năng phá dỡ hoặc cải tạo công trình hiện hữu để xây dựng lại theo tiêu chuẩn mới.

Đáng chú ý, việc cho phép nâng tầng cao và tăng hệ số sử dụng đất được xem là yếu tố then chốt, giúp cải thiện hiệu quả tài chính của dự án, đồng thời đưa phương án đầu tư tiệm cận hơn với nhu cầu thị trường.

"Tôi tin rằng với cách tiếp cận mới, cuộc đấu giá lần này sẽ thu hút được các nhà đầu tư có năng lực tài chính và tầm nhìn dài hạn. Mục tiêu không chỉ là tối đa hóa nguồn thu ngân sách mà còn lựa chọn được nhà phát triển có khả năng tạo dấu ấn kiến trúc cho khu vực" - ông Châu nhận định.

Vì sao khu tái định cư Thủ Thiêm đấu giá không thành công trong năm 2026? - Ảnh 3.

Khu nhà ở tái định cư Thủ Thiêm nhìn từ trên cao

Theo ông, khu vực An Khánh, nằm liền kề khu đô thị Thủ Thiêm, có tiềm năng trở thành một điểm nhấn mới nếu được quy hoạch và phát triển bài bản, phù hợp với định hướng xây dựng trung tâm tài chính quốc tế trong tương lai.

Bên cạnh phương án đấu giá toàn bộ khu đất để tìm nhà đầu tư lớn, ông Châu cho rằng cơ quan quản lý cũng có thể cân nhắc phương án đấu giá lẻ từng căn hộ trong một số trường hợp phù hợp.

Cách làm này, theo ông, sẽ giúp người dân tiếp cận trực tiếp nguồn cung nhà ở với mức giá minh bạch hơn, đồng thời góp phần tạo lập thị trường bất động sản công bằng.

Tuy vậy, ông cũng nhấn mạnh việc lựa chọn nhà đầu tư chiến lược cho toàn khu vẫn là yếu tố quan trọng, đặc biệt với các khu đất có vị trí đắc địa và quy mô lớn như Thủ Thiêm.

TPHCM đấu giá 3.790 căn hộ chung cư ở phường An Khánh

(NLĐO) - Việc tổ chức đấu giá 3.790 căn hộ chung cư này phải bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TPHCM.

(NLĐO) - UBND TPHCM vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung TP Thủ Đức thuộc TPHCM đến năm 2040 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm

(NLĐO) - Lãnh đạo Thành ủy TPHCM cho biết đang thúc tiến độ Nhà hát Giao hưởng Nhạc - Vũ kịch, dự kiến xây trung tâm biểu diễn đa năng trước năm 2028

