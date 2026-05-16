TPHCM: Khánh thành công viên 3.100 m² phục vụ người dân

Ngày 16-5, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lộc, TPHCM tổ chức Lễ khánh thành Công viên Đoàn kết và phát động phong trào “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, hưởng ứng phong trào “Thành phố muôn sắc hoa”.





Báo cáo quá trình thực hiện công trình, ông Phạm Trung Tín - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Xã đoàn xã Vĩnh Lộc - cho biết Công viên Đoàn kết được khởi động từ năm 2024 trên cơ sở huy động sự chung tay của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cùng các nguồn lực xã hội hóa. Công trình thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đồng thời góp phần chỉnh trang đô thị, xây dựng môi trường sống văn minh, xanh - sạch - đẹp.



Đến nay, công trình đã hoàn thành với tổng diện tích khoảng 3.100 m², gồm nhiều hạng mục phục vụ cộng đồng như sân chơi thiếu nhi, sân bóng chuyền, khu tập luyện thể dục thể thao, mảng xanh và không gian sinh hoạt chung. Tổng kinh phí thực hiện khoảng 1,2 tỉ đồng.

Việc đưa Công viên Đoàn kết vào sử dụng không chỉ tạo thêm không gian vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe cho người dân mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết cộng đồng, nâng cao chất lượng đời sống và cải thiện mỹ quan đô thị tại địa phương.





Phát biểu phát động phong trào “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, ông Trần Vũ Hữu Duy - Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc - nhấn mạnh, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác bảo vệ môi trường và trồng cây gây rừng. Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, việc khánh thành Công viên Đoàn kết kết hợp phát động phong trào trồng cây mang ý nghĩa thiết thực trong việc xây dựng môi trường sống xanh, thân thiện và bền vững cho cộng đồng dân cư.

Ông cũng kêu gọi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường bằng những hành động cụ thể như trồng thêm cây xanh, chăm sóc các tuyến đường hoa, giữ gìn vệ sinh và cảnh quan nơi sinh sống. Tại buổi lễ, các hội đoàn thể, Công đoàn cơ sở và trường học trên địa bàn đã đăng ký tham gia hưởng ứng phong trào bằng nhiều hoạt động trồng, chăm sóc cây xanh.

Dịp này, UBND xã Vĩnh Lộc đã trao giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng Công viên Đoàn kết.

Ngay sau nghi thức cắt băng khánh thành, các đại biểu cùng cán bộ, đoàn viên và người dân đã tham gia trồng 50 cây xanh trong khuôn viên công viên nhằm hưởng ứng phong trào “Trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và “Thành phố muôn sắc hoa”.

Cùng ngày, các hội đoàn thể xã phối hợp Phòng Kinh tế xã, Công an xã, Văn phòng HĐND - UBND xã và hệ thống chính trị tại các ấp đồng loạt ra quân trồng thêm 240 cây xanh trên tuyến đường Kênh Trung ương và đường Nguyễn Thị Tuôi, góp phần phủ xanh địa bàn, cải thiện cảnh quan và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong cộng đồng dân cư.

Khánh thành hai tuyến hẻm dân sinh tại xã Vĩnh Lộc Cùng ngày, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vĩnh Lộc phối hợp tổ chức lễ khánh thành công trình nâng cấp tuyến hẻm A7/31 (ấp 9) và hẻm F1/63 (ấp 68) trên địa bàn xã. Lãnh đạo địa phương cùng đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành hai tuyến hẻm A7/31 (ấp 9) và F1/63 (ấp 68) tại xã Vĩnh Lộc Hai tuyến hẻm được đầu tư bê tông hóa khang trang, sạch đẹp với tổng chiều dài 360 m, tổng kinh phí thực hiện hơn 1,27 tỉ đồng từ nguồn vận động Nhân dân, mạnh thường quân và các nguồn xã hội hóa. Hai tuyến hẻm A7/31 và F1/63 được nâng cấp bê tông hóa khang trang, sạch đẹp, tổng chiều dài 360 m, tạo thuận lợi cho người dân đi lại Trong đó, tuyến hẻm F1/63 được nâng cấp dài 210 m, rộng trung bình 7,2 m với kinh phí hơn 1,125 tỉ đồng. Tuyến hẻm A7/31 dài 150 m, rộng 3 m được kết hợp xây dựng tuyến đường cờ kiểu mẫu, lắp đặt 30 trụ cờ và cổng chào với tổng kinh phí 115 triệu đồng; riêng Đoàn xã hỗ trợ 20 triệu đồng. Sau thời gian thi công, các công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân, bảo đảm an toàn giao thông, cải thiện vệ sinh môi trường, nâng cao mỹ quan đô thị và hỗ trợ thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Xã Vĩnh Lộc trao tặng cây xanh, “Góc học tập cho em” và các phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần chăm lo an sinh xã hội tại địa phương Công trình cũng thể hiện tinh thần đoàn kết, đồng thuận của người dân trong việc chung tay xây dựng quê hương ngày càng văn minh, hiện đại. Dịp này, Ban tổ chức trao tặng 10 cây xanh cho các hộ dân hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; Hội đồng Đội xã Vĩnh Lộc trao 3 “Góc học tập cho em” hỗ trợ thiếu nhi khó khăn và hệ thống chính trị ấp 9 trao 5 phần quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.



