Thời sự Chính trị

Cử tri TPHCM kiến nghị chuyển đổi thêm nhiều dự án treo thành công viên

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Cử tri mong muốn TPHCM sẽ chuyển đổi thêm nhiều dự án treo thành công viên hoặc không gian công cộng để người dân thụ hưởng

Sáng 5-5, Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM, đơn vị số 8 tiếp xúc cử tri 9 phường gồm Tân Phú, Tân Hòa, Bảy Hiền, Tân Bình, Tân Sơn, Phú Thạnh, Tây Thạnh, Tân Sơn Nhì, Phú Thọ Hòa, sau kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI.

Tổ đại biểu gồm Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; ông Phạm Trọng Nhân, Phó Chủ tịch LĐLĐ TPHCM; ông Trương Minh Huy Vũ, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM.

Cử tri Nguyễn Hoàng Sang, phường Tân Phú, cho rằng cải cách thủ tục hành chính được nói rất nhiều, nhưng khi đi vào những hồ sơ cụ thể liên quan tới nhà đất thì còn chậm và chồng chéo. 

Cử tri này đề nghị cần có mốc thời gian cụ thể cho việc giải quyết các hồ sơ tồn đọng để người dân được biết mình phải chờ đến bao giờ. Đồng thời, công khai rõ cơ quan nào là đơn vị chịu trách nhiệm chính nếu việc phối hợp giữa các cơ quan ban hành chậm trễ.

Cử tri TPHCM kiến nghị chuyển đổi thêm nhiều dự án treo thành công viên - Ảnh 1.

Cử tri Nguyễn Văn Đoài

Cử tri Nguyễn Văn Đoài, phường Tân Phú bày tỏ vui mừng khi khu đất số 1 Lý Thái Tổ đã để lâu năm không sử dụng nhưng nay đã thành công viên. Tuy nhiên, trên địa bàn cũng còn một số dự án treo khác. Do vậy, cử tri này mong muốn TPHCM sẽ chuyển đổi thêm nhiều dự án treo thành công viên hoặc không gian công cộng để người dân thụ hưởng.

Phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri, Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, cho biết ghi nhận tất cả kiến nghị và có ý kiến với UBND TPHCM để xem xét giải quyết.

Liên quan kiến nghị giải quyết tốt các thủ tục hành chính về đất đai, đại biểu Nguyễn Minh Đức cho rằng đây là mệnh lệnh trong các Nghị quyết của Đảng thể hiện yêu cầu cấp bách về việc này. Thủ tướng Lê Minh Hưng mới đây đã đưa ra thông điệp giảm đi hơn 600 thủ tục hành chính ngay trong năm nay. Trong đó, chủ yếu là các thủ tục hành chính liên quan đến đất đai.

Cử tri TPHCM kiến nghị chuyển đổi thêm nhiều dự án treo thành công viên - Ảnh 2.

Trung tướng Nguyễn Minh Đức phát biểu tiếp thu ý kiến cử tri

Theo Trung tướng Nguyễn Minh Đức, lĩnh vực đất đai đang gặp vướng ở là Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Lâm nghiệp và nhiều luật khác. Điều này dẫn đến câu chuyện chồng chéo, cần được gỡ từng nút một. Trung tướng Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh trong quá trình nghiên cứu sẽ cố gắng phát hiện hết điểm nghẽn về thủ tục hành chính để kiến nghị các cấp cùng nhau tháo gỡ.

Liên quan đến dự án treo, tồn đọng, đại biểu Nguyễn Minh Đức cho biết Đảng, Nhà nước và Quốc hội đã có chủ trương quyết liệt về việc tháo gỡ các dự án một cách minh bạch, rõ ràng. Những dự án có sai phạm, không thể khắc phục, gây ra hậu quả sẽ được xử lý rất nghiêm và khơi thông nguồn lực xã hội đang bị chôn vùi.

"Không thể để những lô đất vàng, đất kim cương lại nằm đó bao năm, không sinh lời, gây bất lợi cho nền kinh tế, không mang lại lợi ích cho nhân dân, cho TPHCM" - đại biểu Nguyễn Minh Đức nhấn mạnh. Ông cũng cho biết nghị quyết về vấn đề này đã có hiệu lực thi hành, Trung ương đang hướng dẫn các địa phương thực hiện.

    Thông báo