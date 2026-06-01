TPHCM: Khi nào khu phố, ấp, thôn, khu dân cư được đổi tên?

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch về sắp xếp khu phố, ấp, thôn, khu dân cư; bố trí, sử dụng, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư và kết thúc mô hình Tổ nhân dân tự quản, Tổ dân cư dưới khu phố, ấp, khu dân cư.

Không làm thay đổi địa giới hành chính cấp xã

Theo kế hoạch, TPHCM hạn chế tối đa việc chia tách một khu phố, ấp, thôn, khu dân cư thành nhiều cụm dân cư để sắp xếp, tổ chức thành khu phố, ấp, thôn, khu dân cư mới.

Việc sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư không làm thay đổi địa giới hành chính cấp xã.

UBND TPHCM yêu cầu bảo đảm việc bố trí, sắp xếp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, điều kiện thực tiễn của từng địa phương.

Thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách tri ân, bảo đảm ổn định tư tưởng và quyền lợi của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, khu phố, ấp, thôn, khu dân cư trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức.

Khu phố được tổ chức ở phường. Ấp, thôn được tổ chức ở xã. Trong khi đó khu dân cư được tổ chức ở đặc khu Côn Đảo.

Về tiêu chuẩn, khu phố có quy mô số hộ gia đình từ 700 hộ gia đình trở lên. Ấp, thôn, khu dân cư có quy mô số hộ gia đình từ 500 hộ gia đình trở lên.

Đối với các ấp, thôn, khu dân cư thuộc xã Thạnh An, đặc khu Côn Đảo và các khu phố, ấp, thôn, khu dân cư ở địa bàn có địa hình chia cắt phức tạp, giao thông đi lại khó khăn, dân cư sinh sống phân tán hoặc thuộc khu vực quy hoạch giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư; nằm biệt lập trên các đảo, cù lao, cồn trên sông thì quy mô số hộ gia đình đối với khu phố là 350 hộ trở lên và quy mô số hộ gia đình đối với ấp, thôn, khu dân cư là 250 hộ trở lên.

Nâng cao hiệu quả quản lý

Theo UBND TPHCM, việc sắp xếp, tổ chức lại khu phố, ấp, thôn, khu dân cư cần xem xét kỹ lưỡng các yếu tố về vị trí địa lý, địa hình, phong tục, tập quán, dân tộc, tôn giáo, đặc điểm dân cư, trình độ phát triển kinh tế - xã hội và nguyện vọng của nhân dân tại địa phương.

Cạnh đó, bảo đảm thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thuận lợi cho đời sống, sinh hoạt của người dân và nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ nhân dân của chính quyền cơ sở.

Việc đổi tên khu phố, ấp, thôn, khu dân cư thực hiện trong trường hợp trùng tên khu phố, ấp, thôn, khu dân cư trong cùng một đơn vị hành chính cấp xã hoặc theo nguyện vọng của nhân dân ở khu phố, ấp, thôn, khu dân cư.

Kết quả lấy ý kiến nhân dân về việc sắp xếp, tổ chức lại đối với các khu phố, ấp, thôn, khu dân cư đạt từ 50% trở lên tổng số hộ gia đình trên địa bàn (tính theo từng các khu phố, ấp, thôn, khu dân cư) tán thành.