Chiều 15-5, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk tổ chức công bố quyết định thanh tra chuyên đề về quản lý, khai thác và sử dụng cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp tại nhiều sở, ngành và địa phương trên địa bàn.

Thanh tra tỉnh Đắk Lắk quyết định thanh tra chuyên đề về cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp

Theo kế hoạch, đoàn thanh tra sẽ làm việc tại Sở Tài chính, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đắk Lắk cùng UBND nhiều phường, xã trên địa bàn.

Nội dung thanh tra tập trung vào việc kiểm kê, lập phương án sắp xếp lại nhà, đất; quản lý hồ sơ, dữ liệu; sử dụng tài sản đúng mục đích; hiệu quả khai thác, sử dụng và hoạt động cho thuê, liên doanh, liên kết đối với các cơ sở nhà, đất.

Ông Nguyễn Hoàng Lâm, Phó chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, phát biểu tại buổi công bố quyết định thanh tra

Đáng chú ý, đoàn thanh tra sẽ đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản công, lượng hóa giá trị lãng phí tại các cơ sở nhà, đất chậm đưa vào sử dụng, bỏ trống, sử dụng kém hiệu quả hoặc xuống cấp.

Trên cơ sở đó, cơ quan chức năng sẽ xem xét các phương án xử lý như điều chuyển, thu hồi, đấu giá, cho thuê hoặc chuyển đổi công năng theo quy định.

Phát biểu tại buổi công bố quyết định, ông Nguyễn Hoàng Lâm, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Đắk Lắk, cho biết cuộc thanh tra nhằm đánh giá thực trạng nhà, đất dôi dư sau sắp xếp; kịp thời phát hiện tồn tại, bất cập, vi phạm để kiến nghị biện pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn.

Từ đó, đưa các cơ sở này vào khai thác hiệu quả hơn, góp phần chống lãng phí và khơi thông nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng cũng sẽ rà soát những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách và quy định pháp luật liên quan đến quản lý tài sản công để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện; đồng thời xác định trách nhiệm và đề xuất xử lý các vi phạm (nếu có).