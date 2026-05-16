Lao động Việc làm

Ngày hội việc làm đặc biệt cho người dân bị ảnh hưởng bởi việc sắp xếp vỉa hè

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Không chỉ kết nối hơn 9.000 việc làm, ngày hội tại phường Hải Châu còn dành riêng khu vực tư vấn sinh kế cho người bị ảnh hưởng sắp xếp vỉa hè.

Ngày 16-5, UBND phường Hải Châu, TP Đà Nẵng tổ chức “Ngày hội tư vấn nghề và giới thiệu việc làm năm 2026” với chủ đề “Kết nối nghề nghiệp, kiến tạo tương lai”, thu hút đông đảo học sinh, người lao động và doanh nghiệp tham gia.

Ngày hội tư vấn nghề và giới thiệu việc làm năm 2026 tổ chức tại phường Hải Châu với hơn 9.000 vị trí việc làm

Ngày hội tư vấn nghề và giới thiệu việc làm năm 2026 tổ chức tại phường Hải Châu với hơn 9.000 vị trí việc làm

Điểm đáng chú ý của chương trình năm nay là ban tổ chức bố trí gian hàng tư vấn, giới thiệu việc làm dành cho các trường hợp bị ảnh hưởng bởi việc sắp xếp trật tự vỉa hè trên địa bàn nhằm hỗ trợ người dân tìm kiếm sinh kế phù hợp.

Theo đó, ngày hội được tổ chức nhằm đẩy mạnh tư vấn hướng nghiệp, kết nối tuyển dụng, giúp học sinh và người lao động tiếp cận thông tin tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, nhu cầu tuyển dụng cũng như cơ hội việc làm phù hợp.

Ngày hội năm nay có gần 20 gian hàng với sự tham gia của 137 đơn vị, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cung cấp 9.089 vị trí tuyển dụng cùng 173 ngành nghề đào tạo.

Gian hàng tư vấn việc làm cho người dân bị ảnh hưởng bởi sắp xếp trật tự vỉa hè tại ngày hội

Gian hàng tư vấn việc làm cho người dân bị ảnh hưởng bởi sắp xếp trật tự vỉa hè tại ngày hội

Ngày hội việc làm 2026 tại Hải Châu hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng vỉa hè - Ảnh 3.

Ngày hội tư vấn nghề và giới thiệu việc làm năm 2026 có sự góp mặt của nhiều đơn vị uy tín. Trong ảnh là Đại diện Công ty CP Bệnh viện Thiện Nhân Đà Nẵng tư vấn vị trí việc làm cho người lao động

Dịp này, ban tổ chức cũng trao vốn hỗ trợ khởi nghiệp và tài trợ các khóa học nghề cho các trường hợp đặc biệt

Dịp này, ban tổ chức cũng trao vốn hỗ trợ khởi nghiệp và tài trợ các khóa học nghề cho các trường hợp đặc biệt

Tại chương trình, Trung tâm Dịch vụ việc làm TP Đà Nẵng tư vấn các chính sách pháp luật lao động, việc làm, định hướng nghề nghiệp, thông tin tuyển sinh và giải đáp những thắc mắc liên quan đến lựa chọn ngành nghề, nhu cầu thị trường lao động cho học sinh và người lao động.

Đại diện UBND phường Hải Châu cho biết ngày hội không chỉ giúp học sinh nâng cao hiểu biết về nghề nghiệp để định hướng tương lai, mà còn tạo cơ hội cho người lao động chưa có việc làm, việc làm không ổn định, người hưởng trợ cấp thất nghiệp, quân nhân xuất ngũ và người tái hòa nhập cộng đồng.

Ngay sau lễ khai mạc, đông đảo người lao động, học sinh, sinh viên tham gia tìm hiểu cơ hội việc làm, đào tạo nghề, đồng thời được tư vấn lựa chọn ngành nghề phù hợp.

Dịp này, ban tổ chức cũng trao vốn hỗ trợ khởi nghiệp và tài trợ các khóa học nghề cho các trường hợp từng vi phạm pháp luật nay tái hòa nhập cộng đồng.

