TPHCM: Không để phát sinh "điểm nóng" trật tự xây dựng

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường ký công văn truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố.

TPHCM tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý trật tự xây dựng.

Thời gian vừa qua, UBND TPHCM đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự xây dựng; tăng cường quản lý chặt chẽ địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng.

Tuy nhiên, qua theo dõi, đánh giá thực tiễn cho thấy tại một số đơn vị vẫn chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn; tình hình vi phạm trật tự xây dựng tại một số khu vực còn diễn biến phức tạp, có trường hợp chưa được phát hiện, xử lý kịp thời làm ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng.

Nhằm khắc phục các tồn tại, hạn chế nêu trên, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo các sở, UBND xã, phường, đặc khu và đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật. Qua đó, không để xảy ra các "điểm nóng" về trật tự xây dựng.

Đồng thời, rà soát, tổ chức cưỡng chế, xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm còn tồn đọng theo quy định, tuyệt đối không để các trường hợp vi phạm mà không được xử lý kịp thời, không hợp thức hóa sai phạm.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cơ quan, đơn vị và người đứng đầu cơ quan, đơn vị thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, buông lỏng công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoặc có dấu hiệu bao che, tiếp tay cho các hành vi vi phạm về xây dựng, trật tự xây dựng trên địa bàn quản lý.