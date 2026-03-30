TPHCM kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại 29 xã, phường

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố năm 2026.

Mục đích của kế hoạch nhằm kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính tại các cơ quan, đơn vị; phát hiện những tồn tại, hạn chế để kịp thời chấn chỉnh.

Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp nhận và xử lý triệt để các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng, liên thông, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà.

UBND TPHCM sẽ tiến hành kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn

Theo đó, TPHCM sẽ tiến hành kiểm tra công tác công bố, công khai, niêm yết thủ tục hành chính; công tác đánh giá tác động của quy định về thủ tục hành chính tại dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Cạnh đó, kiểm tra việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị; việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Ngoài ra, còn kiểm tra việc thực hiện thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hẹn; cơ sở vật chất, môi trường làm việc, nhân sự làm việc.

Dự kiến tiến hành kiểm tra từ tháng 4 đến hết tháng 12-2026. Thời gian cụ thể do Trưởng đoàn kiểm tra thông báo cụ thể đến cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

Theo kế hoạch, TPHCM sẽ kiểm tra đối với 33 cơ quan, đơn vị.

Về phương pháp, sẽ kiểm tra trực tiếp tại trụ sở cơ quan, đơn vị; kiểm tra thông qua nghiên cứu báo cáo của cơ quan, đơn vị.

Tùy theo tình hình thực tế, Trưởng đoàn kiểm tra quyết định hình thức kiểm tra và thông báo cụ thể đến các cơ quan, đơn vị được kiểm tra chậm nhất 7 ngày trước khi tiến hành thực hiện.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra có thể thực hiện kiểm tra đột xuất tại một số cơ quan, đơn vị trên cơ sở thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp.

Danh sách các cơ quan, đơn vị được kiểm tra: Sở Nông nghiệp và Môi trường (bao gồm Hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai), Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Y tế, UBND phường Tân Định, UBND phường Xuân Hòa, UBND phường Vĩnh Hội, UBND phường Chợ Lớn, UBND phường Bình Tây, UBND phường Tân Mỹ, UBND phường Phú Định, UBND phường Vườn Lài, UBND phường Bình Thới, UBND phường Đông Hưng Thuận, UBND phường Tân Tạo, UBND phường Bình Quới, UBND phường An Nhơn, UBND phường Đức Nhuận, UBND phường Tân Sơn Hòa, UBND phường Tân Phú, UBND phường Hiệp Bình, UBND phường Dĩ An, UBND phường Lái Thiêu, UBND phường Thủ Dầu Một, UBND phường Tam Thắng, UBND phường Phú Mỹ, UBND xã Tân Vĩnh Lộc, UBND xã Cần Giờ, UBND xã Phú Hòa Đông, UBND xã Đông Thạnh, UBND xã Nhà Bè, UBND xã Phước Thành, UBND xã Hồ Tràm.



