Thủ tục hành chính phải nhanh, gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện

Chiều 10-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ phường Bình Tiên, TPHCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031, thuộc đơn vị bầu cử số 17 (gồm các phường Chợ Quán, An Đông, Chợ Lớn, Bình Tây, Bình Tiên, Bình Phú).

Các ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM tiếp xúc cử tri phường Bình Tiên

Các ứng cử viên tham gia buổi tiếp xúc gồm: Ông Lê Quốc Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; ông Ngô Minh Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM; bà Huỳnh Ngọc Nữ Phượng Hồng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chợ Lớn; bà Trần Thị Kim Kiều - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Tiên; ông Đinh Văn Sum, Giám đốc Công ty TNHH Song Thành LA.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tiên đã thông tin về tiểu sử, lý lịch trích ngang của những người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM. Sau đó, 5 ứng cử viên lần lượt trình bày về chương trình hành động nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND TPHCM.

Tăng cường các giải pháp đảm bảo an sinh

Đông đảo cử tri phường Bình Tiên tham gia buổi tiếp xúc

Lắng nghe chương trình hành động và định hướng của các ứng cử viên, đa số cử tri đều bày tỏ sự đồng tình.

Cử tri cũng gửi gắm nhiều kỳ vọng đến các ứng cử viên, nhất là các vấn đề liên quan cải cách hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số; chỉnh trang đô thị, bảo vệ sức khỏe người dân…

Cử tri Lê Thị Phương Loan cho biết vấn đề chăm sóc sức khỏe cộng đồng là mối quan tâm lớn của cử tri. Do vậy, bà mong các đại biểu nếu trúng cử sẽ nghiên cứu, đóng góp các giải pháp nâng cao chất lượng y tế cơ sở, đầu tư trang thiết bị, nhân lực cho trạm y tế phường, xã để người dân được tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh ban đầu thuận lợi và kịp thời. Đồng thời, cần đẩy mạnh các hoạt động khám sức khỏe định kỳ, tầm soát bệnh miễn phí cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi, công nhân lao động và người dân có hoàn cảnh khó khăn…

Cử tri phát biểu ý kiến

Cử tri Nguyễn Hồng Đức bày tỏ mong muốn các ứng cử viên quan tâm hơn nữa đến công tác chỉnh trang đô thị, hạ tầng giao thông và ngập nước.

Theo ông Đức, tình trạng kẹt xe tại nhiều tuyến đường cửa ngõ, cũng như ngập nước khi mưa lớn vẫn còn diễn ra. Ông mong các đại biểu quan tâm giám sát tiến độ các dự án chống ngập, chỉnh trang đô thị, phát triển giao thông công cộng, để người dân đi lại thuận tiện, an toàn hơn.

Cử tri gửi gắm nguyện vọng đến các ứng cử viên

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong đã ghi nhận và phản hồi ý kiến cử tri, nhất là ý kiến liên quan đến chuyển đổi số, rút ngắn quy trình thực hiện các thủ tục hành chính.

Ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh việc chuyển đổi sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra yêu cầu rất cao, đó là phải gần dân hơn, sát dân hơn, giải quyết yêu cầu của nhân dân kịp thời, nhanh chóng hơn. Do đó, các trung tâm dịch vụ hành chính công phải tập trung chuyển đổi số, phát huy hiệu quả trong việc vận hành quy trình, thủ tục sao cho đảm bảo quy định nhưng đầy đủ, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện để tạo thuận lợi cho người dân khi đến thực hiện các thủ tục hành chính.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Lê Quốc Phong ghi nhận và phản hồi ý kiến cử tri

Đối với các ý kiến liên quan việc chăm sóc sức khỏe người dân, ông Lê Quốc Phong cho rằng đây là mong muốn chính đáng. Do vậy, việc đưa nền y tế phát triển tốt hơn, đặc biệt là chú ý y tế cơ sở cũng chính là yêu cầu mà thành phố đặt ra trong thời gian vừa qua. Đó là y tế cơ sở phải được chú trọng, phải được quan tâm để đảm bảo yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Thành phố hiện có 168 xã, phường, đặc khu thì hệ thống các trạm y tế phải được tính toán để hoạt động tốt hơn, có điều kiện kết nối với tuyến trên để chăm sóc sức khỏe cho người dân. Ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh thành phố sẽ tiếp tục đầu tư cho y tế cơ sở để người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện nhất, được thăm khám sức khỏe thường xuyên.

Bên cạnh đó, thành phố cũng tiếp tục đẩy mạnh giải pháp chỉnh trang đô thị, tăng cường mảng xanh, phát triển hạ tầng giao thông đô thị, kéo giảm tình trạng kẹt xe, ngập nước, xây dựng môi trường sống tốt hơn cho người dân.