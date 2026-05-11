Thời sự Chính trị

TPHCM: Kỷ luật những trường hợp đùn đẩy, né tránh khi thực hiện giải phóng mặt bằng

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TPHCM có chỉ đạo về việc xử lý kỷ luật các trường hợp thiếu trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh trong thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng

UBND TPHCM vừa có văn bản gửi các đơn vị về việc khen thưởng đối với công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố. 

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM chỉ đạo giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện, tham mưu UBND thành phố cơ chế đánh giá, khen thưởng định kỳ đối với các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gắn với kết quả thực hiện nhiệm vụ và tiến độ giải ngân của các dự án.

TPHCM "điểm mặt" từng trường hợp thiếu trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh trong giải phóng mặt bằng - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được kiểm tra tiến độ đường Vành đai 2 TPHCM, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Ảnh: Ngọc Quý

Cạnh đó, Chủ tịch UBND TPHCM cũng có chỉ đạo về công tác xử lý kỷ luật các trường hợp thiếu trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh trong thực hiện nhiệm vụ. 

Cụ thể, Chủ tịch UBND TPHCM giao Sở Nội vụ tiếp tục đôn đốc Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và các Ban Quản lý dự án thuộc UBND thành phố khẩn trương báo cáo các nội dung liên quan đến thực hiện nhiệm vụ được giao, thông tin cụ thể các trường hợp cá nhân, tập thể thiếu trách nhiệm, có biểu hiện đùn đẩy, né tránh trong thực hiện nhiệm vụ liên quan công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố, có biện pháp xử lý theo đúng quy định.

Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường, tính đến đầu tháng 5 năm nay, TPHCM đã giải ngân 8.614,33 tỉ đồng cho bồi thường, giải phóng mặt bằng (đạt tỉ lệ 25,57%); tổng số vốn còn lại chưa giải ngân là 25.071,64 tỉ đồng (chiếm tỉ lệ 74,43%).

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 5, đơn vị sẽ tập trung hoàn chỉnh quy trình phối hợp trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trình UBND TPHCM xem xét, quyết định; đồng thời tiếp tục phối hợp Sở Nội vụ tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TPHCM và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp, xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị UBND 168 xã, phường, đặc khu tiếp tục rà soát kỹ các khó khăn, vướng mắc liên quan công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn; chủ động xem xét, giải quyết theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật. 

Trường hợp vượt thẩm quyền thì cần xác định rõ nội dung thuộc chức năng sở, ngành nào để gửi đúng cơ quan chuyên môn hướng dẫn, giải quyết; sau khi đã có ý kiến hướng dẫn mà vẫn còn khó khăn, vướng mắc mới tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TPHCM xem xét xử lý nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện dự án, thu hồi đất và giải ngân vốn bồi thường theo chỉ đạo của UBND thành phố.

Tăng tốc giải phóng mặt bằng Vành đai 2

(NLĐO) - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được yêu cầu tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án Vành đai 2 TPHCM.

UBND TPHCM ban hành kế hoạch giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ

(NLĐO) - TPHCM đặt mục tiêu hoàn tất bồi thường, giải phóng mặt bằng tuyến đường sắt Bến Thành – Cần Giờ vào tháng 10-2026.

Đề xuất cơ chế đặc thù về giải phóng mặt bằng cho dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam

(NLĐO)- Chiều 8-12, Chính phủ đã trình Quốc hội về đề xuất bổ sung cơ chế, chính sách áp dụng cho dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

