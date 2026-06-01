Vùng miền Đông Nam Bộ

TPHCM: Lật tẩy đường dây hợp thức hóa nguồn gốc động vật hoang dã, khởi tố nhiều kiểm lâm

Ngọc Giang

(NLĐO) - Từ 433 cá thể động vật hoang dã bị phát hiện, lộ đường dây hợp thức hóa hồ sơ có cán bộ kiểm lâm tiếp tay.

Ngày 1-6, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TPHCM cho biết thực hiện cao điểm 45 ngày đêm "Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn", tiếp tục mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và hành vi hợp thức hóa nguồn gốc động vật hoang dã trái phép, PC03 Công an TPHCM đã làm rõ đường dây mua bán, nuôi nhốt động vật hoang dã không rõ nguồn gốc.

Cơ quan công an cũng phát hiện nhiều cá nhân, trong đó có cán bộ kiểm lâm tiếp tay cho các đối tượng vi phạm thông qua việc lập khống hồ sơ, xác nhận sai nguồn gốc lâm sản, nhận hối lộ và hợp thức hóa giấy tờ nhằm che giấu hoạt động phạm tội.

TPHCM: Lật tẩy đường dây "rửa" nguồn gốc động vật hoang dã, khởi tố nhiều kiểm lâm - Ảnh 1.

Các đối tượng bị khởi tố trong đường dây mua bán, nuôi nhốt động vật hoang dã không rõ nguồn gốc

Trước đó, qua công tác rà soát lĩnh vực đa dạng sinh học, PC03 phát hiện hộ kinh doanh tại số 454A Thống Nhất, phường Tam Thắng do Trương Thị Kim Hà (SN 1978) làm chủ có dấu hiệu nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã trái phép.

Ngày 7-5, PC03 phối hợp với Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ tiến hành kiểm tra cơ sở này. Kết quả điều tra xác định Nguyễn Văn Lời, cán bộ Hạt Kiểm lâm Phú Mỹ tham gia đoàn kiểm tra, đã báo trước thông tin cho Hà nhằm giúp đối tượng di chuyển động vật hoang dã khỏi địa điểm kinh doanh để đối phó cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, bằng nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện Hà cất giấu 433 cá thể động vật hoang dã tại một kho hàng cách cơ sở khoảng 20 m. Tang vật gồm 430 cá thể chim và 3 cá thể bò sát, đều không có hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Kết quả giám định cho thấy trong số này có 73 cá thể thuộc danh mục động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB và 360 cá thể động vật hoang dã thông thường.

Làm việc với cơ quan điều tra, Trương Thị Kim Hà khai nhận đã thu mua động vật hoang dã từ nhiều nguồn khác nhau để nuôi nhốt, kinh doanh nhằm thu lợi bất chính. Để hợp thức hóa nguồn gốc, Hà tìm kiếm thông tin về chủng loại, số lượng động vật trên mạng rồi thuê Nguyễn Hạnh Phúc (SN 1985, ngụ Đắk Lắk) mua các bảng kê lâm sản tương ứng.

Ngoài ra, Hà còn nhiều lần đưa tiền cho Nguyễn Văn Lời để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thiện các thủ tục liên quan đến hồ sơ cấp phép nuôi nhốt và kinh doanh động vật hoang dã.

Mở rộng điều tra, PC03 xác định thêm 8 đối tượng liên quan đến việc mua bán bảng kê lâm sản, lập hồ sơ khống và xác nhận sai nguồn gốc lâm sản.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Hạnh Phúc đã liên hệ với một số chủ cơ sở nuôi chim tại Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Hải Phòng để đặt mua bảng kê lâm sản. Các chủ cơ sở này tiếp tục móc nối với cán bộ kiểm lâm địa phương để xác nhận những hồ sơ có nội dung không đúng thực tế.

Đáng chú ý, Nguyễn Văn Xuân và Phùng Bá Thắng, đều là cán bộ kiểm lâm thuộc Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng, bị xác định đã lập và ký xác nhận khống các biên bản xác minh nguồn gốc lâm sản cho một cơ sở nuôi chim trên địa bàn.

Tại Hải Phòng, cán bộ kiểm lâm Mạc Đỗ Kiên cũng bị cáo buộc giải quyết hồ sơ xác nhận bảng kê lâm sản trái quy định cho một cơ sở nuôi chim. Sau khi có các giấy tờ được hợp thức hóa, các đối tượng đã bán lại cho Nguyễn Hạnh Phúc để chuyển cho Trương Thị Kim Hà nhằm phục vụ việc kinh doanh trái phép.

Đến ngày 29-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố 10 bị can về 6 tội danh gồm: Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Giả mạo trong công tác, Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Trong số này có 4 cán bộ kiểm lâm bị khởi tố để điều tra về các hành vi nhận hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân không tham gia săn bắt, nuôi nhốt, vận chuyển hoặc mua bán động vật hoang dã trái phép; đồng thời kịp thời tố giác các hành vi làm giả hồ sơ, hợp thức hóa nguồn gốc động vật hoang dã để cơ quan chức năng xử lý theo quy định.

Vụ 42 cây mai vàng không rõ nguồn gốc: Hạt Kiểm lâm Côn Đảo thông tin chính thức

(NLĐO) - Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Côn Đảo lên tiếng vụ phạt vì cất giữ 42 gốc mai vàng, khẳng định đúng quy định trước thực trạng khai thác trái phép mai rừng

(NLĐO) – Hàng nghìn bẫy thú được lực lượng bảo vệ rừng tháo gỡ, ngăn chặn hành vi săn bắt động hoang dã trái phép.

(NLĐO)- Công an Ninh Bình đã phối hợp với kiểm lâm vào cuộc xử lý trình trạng khai thác, buôn bán cây muội hồng, bước đầu phát hiện 8 vụ, xử phạt 45 triệu đồng

