TPHCM chuẩn bị động thổ, khởi công nhiều dự án cảng biển dịp 30-4-2026

Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2026), TPHCM đang gấp rút hoàn tất các thủ tục để khởi công, động thổ một số dự án cảng biển trọng điểm, tạo cú hích cho hạ tầng logistics khu vực.

TPHCM đang đẩy nhanh tiến độ khởi công nhiều dự án cảng biển lớn - Ảnh: NGỌC GIANG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh vừa chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan tập trung phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị, đảm bảo điều kiện khởi công các dự án đúng kế hoạch.

Cụ thể, đối với Dự án đầu tư xây dựng Cảng tổng hợp và container Cái Mép Hạ (giai đoạn 1), UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Xây dựng cùng UBND phường Tân Phước tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Liên danh Tập đoàn Geleximco - SCIC - ITC được yêu cầu chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, sớm hoàn tất hồ sơ để khởi công dự án trong năm 2026.

Trong khi đó, với Dự án Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link (giai đoạn 2), UBND TPHCM đề nghị Công ty CP Cảng Cái Mép Gemadept - Terminal Link chủ động phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM cùng các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, thông tin phục vụ lễ khởi công và các hoạt động truyền thông. Đây cũng là một trong những điểm nhấn trong chuỗi sự kiện chào mừng đại lễ 30-4, đồng thời góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển lĩnh vực hàng hải của thành phố.

Việc đẩy nhanh tiến độ các dự án cảng biển không chỉ đáp ứng nhu cầu vận tải, logistics ngày càng tăng mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Nam trong giai đoạn tới.