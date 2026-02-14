TPHCM: Linh vật ngựa mây tre độc đáo tại Phước Hải, Đất Đỏ dịp Tết Bính Ngọ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Đông Nam Bộ

TPHCM: Linh vật ngựa mây tre độc đáo tại Phước Hải, Đất Đỏ dịp Tết Bính Ngọ

Ngọc Giang

(NLĐO) - Tết Bính Ngọ 2026, Công ty Đất Đỏ trang trí linh vật ngựa bằng mây tre tại hai quảng trường, gửi gắm thông điệp văn hóa, bền vững, khát vọng phát triển

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công ty Công trình đô thị xã Đất Đỏ tổ chức trang trí tại Quảng trường Nhà lưu niệm Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân, liệt sỹ Võ Thị Sáu, xã Đất Đỏ và Quảng trường xã Phước Hải (TPHCM) tạo điểm nhấn rực rỡ cho không gian xuân địa phương.

Linh vật năm nay là hình tượng con ngựa được thiết kế từ mây tre, chất liệu thân thiện với môi trường, quen thuộc với đời sống người dân vùng quê Đất Đỏ, Phước Hải.

Việc lựa chọn mây tre không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn gửi gắm thông điệp về lối sống hài hòa với thiên nhiên, hướng tới phát triển bền vững trong bối cảnh hiện đại.

Linh vật ngựa mây tre rực sáng quảng trường Đất Đỏ dịp Tết Bính Ngọ - Ảnh 1.

Linh vật ngựa bằng mây tre nổi bật ngay quảng trường xã Phước Hải

Từ bao đời nay, tre đã trở thành biểu tượng của tinh thần Việt Nam: dẻo dai, bền bỉ, oằn mình trước gió bão nhưng không gãy đổ. Khi được tạo hình thành linh vật ngựa, mây tre không đơn thuần là vật liệu trang trí mà còn thể hiện sức sống mạnh mẽ, tinh thần đoàn kết và ý chí vượt khó của con người địa phương.

Đặc biệt, linh vật ngựa năm nay gợi liên tưởng đến hình ảnh Thánh Gióng - vị anh hùng huyền thoại nhổ tre đánh giặc cứu nước. Sự kết hợp giữa ngựa và tre càng làm nổi bật ý nghĩa biểu trưng về sức mạnh quật khởi, truyền thống yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Tại Quảng trường xã Phước Hải, linh vật còn mang thông điệp về khát vọng vươn khơi, vươn xa trong năm mới. Hình ảnh ngựa phi nước đại giữa không gian biển trời tượng trưng cho niềm tin vào sự đổi mới, hội nhập và phát triển mạnh mẽ của địa phương trong thời gian tới.

Linh vật ngựa mây tre rực sáng quảng trường Đất Đỏ dịp Tết Bính Ngọ - Ảnh 2.

Hình ảnh ngựa làm bằng mây tre tôn vinh giá trị lịch sử, thể hiện định hướng phát triển bền vững, phát huy nghề thủ công truyền thống.

Tại Quảng trường Nhà lưu niệm Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân, liệt sỹ Võ Thị Sáu, linh vật ngựa mây tre góp phần tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa, đồng thời thể hiện định hướng phát triển bền vững, gắn kết yếu tố hiện đại với việc bảo tồn, phát huy nghề thủ công truyền thống.

Tin liên quan

Làng hoa Tết vào xuân

Làng hoa Tết vào xuân

(NLĐO)- Xe hoa nối đuôi về chợ Tết, làng hoa TPHCM vào cao điểm. Không khí mua bán sôi động xen lẫn nỗi thấp thỏm của người trồng trước thời tiết thất thường

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được thăm, chúc Tết tỉnh Đồng Nai

(NLĐO)-Đồng Nai và TPHCM là hai địa phương thuộc vùng Đông Nam Bộ có bề dày truyền thống đoàn kết, gắn bó và là vùng đất lịch sử hào hùng

TPHCM: Khai trương công viên nước đẳng cấp quốc tế rộng 15 ha

(NLĐO)- Sun Group khai trương công viên nước Aqua Adventure tại Sun World Vũng Tàu, xác lập 2 kỷ lục thế giới, bổ sung điểm vui chơi quy mô lớn dịp Tết

Phát triển bền vững định hướng phát triển nghề thủ công tết nguyên đán Phước Hải ngựa bằng mây tre
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo