TPHCM: Linh vật ngựa mây tre độc đáo tại Phước Hải, Đất Đỏ dịp Tết Bính Ngọ

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công ty Công trình đô thị xã Đất Đỏ tổ chức trang trí tại Quảng trường Nhà lưu niệm Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân, liệt sỹ Võ Thị Sáu, xã Đất Đỏ và Quảng trường xã Phước Hải (TPHCM) tạo điểm nhấn rực rỡ cho không gian xuân địa phương.

Linh vật năm nay là hình tượng con ngựa được thiết kế từ mây tre, chất liệu thân thiện với môi trường, quen thuộc với đời sống người dân vùng quê Đất Đỏ, Phước Hải.

Việc lựa chọn mây tre không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn gửi gắm thông điệp về lối sống hài hòa với thiên nhiên, hướng tới phát triển bền vững trong bối cảnh hiện đại.

Linh vật ngựa bằng mây tre nổi bật ngay quảng trường xã Phước Hải

Từ bao đời nay, tre đã trở thành biểu tượng của tinh thần Việt Nam: dẻo dai, bền bỉ, oằn mình trước gió bão nhưng không gãy đổ. Khi được tạo hình thành linh vật ngựa, mây tre không đơn thuần là vật liệu trang trí mà còn thể hiện sức sống mạnh mẽ, tinh thần đoàn kết và ý chí vượt khó của con người địa phương.

Đặc biệt, linh vật ngựa năm nay gợi liên tưởng đến hình ảnh Thánh Gióng - vị anh hùng huyền thoại nhổ tre đánh giặc cứu nước. Sự kết hợp giữa ngựa và tre càng làm nổi bật ý nghĩa biểu trưng về sức mạnh quật khởi, truyền thống yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Tại Quảng trường xã Phước Hải, linh vật còn mang thông điệp về khát vọng vươn khơi, vươn xa trong năm mới. Hình ảnh ngựa phi nước đại giữa không gian biển trời tượng trưng cho niềm tin vào sự đổi mới, hội nhập và phát triển mạnh mẽ của địa phương trong thời gian tới.

Hình ảnh ngựa làm bằng mây tre tôn vinh giá trị lịch sử, thể hiện định hướng phát triển bền vững, phát huy nghề thủ công truyền thống.

Tại Quảng trường Nhà lưu niệm Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân, liệt sỹ Võ Thị Sáu, linh vật ngựa mây tre góp phần tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa, đồng thời thể hiện định hướng phát triển bền vững, gắn kết yếu tố hiện đại với việc bảo tồn, phát huy nghề thủ công truyền thống.