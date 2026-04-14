TPHCM lọt Top 5 Đông Nam Á về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Chiều 14-4, Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số TPHCM (gọi tắt Ban Chỉ đạo) sơ kết quý I/2026 về thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 204 của Ban Bí thư và Đề án 06 của Chính phủ.

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì hội nghị sơ kết. Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 168 điểm cầu ở phường, xã, đặc khu của TPHCM.

Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Chỉ đạo, chủ trì hội nghị sơ kết. Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP

Bố trí hơn 12.700 tỉ đồng

Tại hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 204 của Ban Bí thư và Đề án 06 của Chính phủ trong quý I/2026.

Về thực hiện Nghị quyết 57, TPHCM đã hoàn thành 16/44 nhiệm vụ Trung ương giao và hoàn thành 11/14 nhiệm vụ theo kế hoạch của thành phố. Các nhiệm vụ còn lại đang triển khai đúng tiến độ, không có nhiệm vụ quá hạn.



TPHCM là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành đầy đủ chiến lược phát triển dữ liệu số thành phố giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035. Năm 2026, trong lĩnh vực này, TPHCM bố trí 12.705 tỉ đồng, khoảng 4,16% tổng chi ngân sách.

TPHCM đã triển khai 54 sản phẩm công nghệ tham gia thí điểm thương mại hóa, thu hút đầu tư khoảng 500 tỉ đồng; ra mắt Sàn giao dịch công nghệ phiên bản mới thu hút 17 hợp đồng chuyển giao, trị giá khoảng 22 tỉ đồng.

Về hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, TPHCM có hệ sinh thái với 35 vườn ươm/trung tâm đổi mới sáng tạo, giữ vị trí Top 5 Đông Nam Á, Top 110 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo năng động toàn cầu, quy mô khoảng 7 đến 7,5 tỉ USD.

Xác định 9 nhóm công nghệ chiến lược

TPHCM đã ban hành kế hoạch triển khai công nghệ chiến lược. Trong đó, đã xác định 9 nhóm công nghệ chiến lược, 26 sản phẩm ưu tiên; triển khai sandbox UAV, tuyển chọn được 6 tổ chức khoa học công nghệ tham gia hình thành Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế (CoE). Đồng thời, xây dựng chương trình khoa học - công nghệ và nâng cao tiềm lực khoa học - công nghệ giai đoạn 2026 - 2030 tập trung phát triển công nghệ chiến lược.

Hội nghị diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 168 điểm cầu ở phường, xã, đặc khu của TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG/SGGP

TPHCM cũng ban hành và triển khai các chính sách thu hút nguồn nhân lực, từng bước chuẩn hóa quy trình thu hút nhân tài, bao gồm mức thu nhập từ 30-100 triệu đồng/người, trao quyền tự chủ cho các tổ chức. Bên cạnh đó, TPHCM triển khai cơ chế giữ chân nhà khoa học, người tài trong tổ chức khoa học - công nghệ công lập.

Đồng thời hình thành hệ sinh thái doanh nghiệp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phát triển mạnh với gần 30.000 doanh nghiệp ICT (chiếm 40% cả nước), tạo nền tảng thúc đẩy kinh tế số. Công tác hỗ trợ khởi nghiệp và doanh nghiệp khoa học công nghệ tiếp tục được đẩy mạnh.

TPHCM đã chủ động cụ thể hóa Nghị quyết 57 thông qua các kế hoạch hành động đồng bộ, hướng đến mục tiêu kinh tế số đóng góp ≥ 30% GRDP năm 2026. Trọng tâm là kiến tạo môi trường đầu tư số với cơ chế "luồng xanh" và khung thử nghiệm Sandbox.

Bên cạnh đó, TPHCM triển khai các đề án chiến lược như quy hoạch 12 khu công nghệ số liên vùng (quy mô 1.000 ha liên kết TPHCM - Bình Dương - Bà Rịa - Vũng Tàu), phát triển "Đô thị Khoa học công nghệ - Bắc thành phố" và hợp tác với các tập đoàn lớn (AMD) để thúc đẩy công nghiệp bán dẫn, AI và các công nghệ lõi.

Chuyển đổi số được đẩy mạnh toàn diện trong các ngành kinh tế mũi nhọn (logistics, du lịch, tài chính số), góp phần nâng cao năng suất và vị thế trung tâm kinh tế của thành phố.

Song song đó, xã hội số được triển khai đồng bộ thông qua phong trào "Bình dân học vụ số", tập trung hoàn thiện 4 trụ cột công dân số, với mục tiêu độ phủ VNeID đạt 95%, tạo nền tảng phổ cập kỹ năng số và thúc đẩy tham gia của người dân vào không gian số.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cũng nêu ra một số tồn tại, hạn chế cần tiếp tục khắc phục trong thời gian tới.

Tại hội nghị, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đã báo cáo kết quả, nêu ra những khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ nhằm thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Đề án 204 của Ban Bí thư và Đề án 06 của Chính phủ.





