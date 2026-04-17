TPHCM: Lý do Khu vui chơi Thỏ Trắng bị yêu cầu ngừng hoạt động

Ngày 17-4, UBND phường Tam Thắng (TPHCM) cho biết đã yêu cầu Công ty CP Đầu tư Giải trí Thỏ Trắng ngừng hoạt động tất cả các trò chơi tại Khu vui chơi Thỏ Trắng (số 177, đường Thùy Vân) do chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý theo quy định.

Quyết định được đưa ra sau cuộc họp kiểm tra, rà soát hồ sơ liên quan đến hoạt động kinh doanh của khu vui chơi do ông Hà Hữu Dũng, Phó Chủ tịch UBND phường Tam Thắng, chủ trì. Tham dự còn có đại diện Sở Xây dựng TPHCM, các phòng chuyên môn của phường, Công an phường, khu phố và chủ đầu tư.

Khu vui chơi Thỏ Trắng chuyển qua địa điểm mới thuộc phường Tam Thắng từ năm 2025

Theo Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tam Thắng, Khu vui chơi Thỏ Trắng được đưa vào hoạt động từ năm 2016 tại khu đất Quảng trường TP Vũng Tàu trước đây. Đến năm 2025, doanh nghiệp đề xuất di dời sang vị trí mới tại đường Thùy Vân.

Sau đó, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) đã thống nhất chủ trương cho di dời khu vui chơi và chấp thuận quy mô các hạng mục dự kiến đầu tư tại địa điểm mới. UBND TP Vũng Tàu (cũ) cũng hướng dẫn doanh nghiệp lập hồ sơ thiết kế, hoàn tất thủ tục đầu tư xây dựng và xin giấy phép xây dựng theo quy định.

Tuy nhiên, theo cơ quan chức năng, doanh nghiệp không nộp hồ sơ đề nghị cấp phép nhưng vẫn di dời, lắp đặt thiết bị và đưa khu vui chơi vào kinh doanh từ tháng 7-2025 đến nay.

Hiện khu vui chơi có 4 trò chơi cảm giác mạnh, 9 trò chơi dành cho thiếu nhi. Ngoài ra, doanh nghiệp còn dựng thêm 15 kios bán đồ lưu niệm và 1 quán ăn cho thuê với diện tích khoảng 300 m².

Hiện khu vui chơi có một số trò chơi cảm giác mạnh bên cạnh nhiều trò chơi khác

Qua kiểm tra, công ty mới cung cấp hồ sơ kiểm định an toàn đối với các trò chơi, nhưng chưa xuất trình được hồ sơ liên quan đến việc lắp dựng các công trình phụ trợ, giấy phép xây dựng hoặc giấy phép xây dựng có thời hạn theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Đại diện các phòng chuyên môn nhận định Khu vui chơi Thỏ Trắng đang hoạt động khi chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật nên thống nhất đề xuất tạm ngưng hoạt động.

UBND phường Tam Thắng cho biết trước đó, ngày 25-12-2025, địa phương đã làm việc và hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục xin phép xây dựng nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện.

Vì vậy, phường yêu cầu doanh nghiệp ngừng toàn bộ hoạt động trò chơi kể từ ngày 16-4 cho đến khi hoàn tất đầy đủ hồ sơ pháp lý. Đồng thời, doanh nghiệp phải tự giác tháo dỡ các kios và quán ăn không đúng quy định.