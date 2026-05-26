Thời sự

TPHCM: Mạnh tay xử lý mại dâm trá hình trên không gian mạng

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Tại kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2026 trên địa bàn, TPHCM đề ra hàng loạt giải pháp mạnh tay và đột phá

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch phòng, chống mại dâm năm 2026 trên địa bàn thành phố.

Lấp khoảng trống pháp lý về mại dâm nam, mại dâm đồng tính

Kế hoạch của UBND TPHCM nhằm tăng cường các hoạt động phòng, chống mại dâm nhằm giảm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến mại dâm; góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; hạn chế các ảnh hưởng do tệ nạn mại dâm gây ra đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn TPHCM. 

TPHCM đưa mại dâm công nghệ vào tầm ngắm - Ảnh 1.

Tại kế hoạch, UBND TPHCM giao Sở Y tế tham mưu đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung pháp lệnh số 10/2003/PL-UBTVQH11 ngày 17-3-2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phòng, chống mại dâm; trong đó chú trọng bổ sung các quy định liên quan đến việc xử lý mại dâm nam, mại dâm đồng tính.

Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu quản lý chặt chẽ địa bàn, không để xảy ra tệ nạn mại dâm tại địa phương quản lý; xác định rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền nếu để phát sinh tệ nạn mại dâm kéo dài trên địa bàn quản lý mà không có biện pháp xử lý triệt để. Đồng thời, đưa kết quả công tác phòng, chống tệ nạn xã hội là một trong những chỉ tiêu bình xét thi đua, đánh giá hằng năm trong cơ quan, đơn vị.

Tăng cường kiểm soát các trang mạng xã hội

TPHCM yêu cầu phát huy vai trò của chính quyền địa phương, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân phòng ngừa mại dâm, lồng ghép nội dung tuyên truyền về phòng ngừa mại dâm vào các phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Đặc biệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp và cộng đồng để cùng chung tay phòng, chống và đẩy lùi tệ nạn mại dâm. Thông tin, tuyên truyền phải thể hiện thái độ tôn trọng, không kỳ thị, không phân biệt đối xử đối với người bán dâm và nhóm yếu thế. Đấu tranh, lên án các hành vi phạm pháp luật, bóc lột tình dục, lợi dụng mại dâm và các hoạt động tình dục khác làm phương thức kinh doanh.

TPHCM cũng sẽ tăng cường quản lý kiểm soát các trang mạng xã hội để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý hoạt động môi giới, tổ chức hoạt động mua, bán dâm thông qua mạng xã hội.

UBND TPHCM giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường quản lý, kiểm soát thông tin quảng cáo, giới thiệu dịch vụ mại dâm trá hình trên nền tảng trực tuyến, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. Bên cạnh đó, ngăn chặn, xử lý các hành vi sử dụng công nghệ để tổ chức, môi giới mại dâm và hoạt động mại dâm trên không gian mạng.

Siết mại dâm cả "ngoài đời" lẫn trên mạng, kiểm tra 95% cơ sở nhạy cảm

(NLĐO) - Chương trình phòng, chống mại dâm 2026-2030 đặt trọng tâm phòng ngừa, siết môi trường mạng, kiểm tra 95% cơ sở nhạy cảm

Kinh hoàng đường dây môi giới mại dâm trẻ em núp bóng quán cà phê ở TPHCM

(NLĐO) - Một đường dây mại dâm trẻ em núp bóng quán cà phê tại TPHCM đã bị đưa ra ánh sáng

Triệt phá đường dây mại dâm “khủng” với hơn 800 tài xế taxi làm môi giới

(NLĐO) - Núp bóng massage, đường dây mại dâm hoạt động tinh vi tại 2 khách sạn ở phía Tây Gia Lai vừa bị công an triệt phá.

