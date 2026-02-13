Triệt phá đường dây mại dâm “khủng” với hơn 800 tài xế taxi làm môi giới

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Triệt phá đường dây mại dâm “khủng” với hơn 800 tài xế taxi làm môi giới

Đức Anh

(NLĐO) - Núp bóng massage, đường dây mại dâm hoạt động tinh vi tại 2 khách sạn ở phía Tây Gia Lai vừa bị công an triệt phá.

Ngày 13-2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự vừa triệt phá đường dây tổ chức mại dâm trá hình dưới vỏ bọc massage, hoạt động tại khách sạn Hương Pleiku và khách sạn Biển Hồ (TP Pleiku cũ).

Triệt phá đường dây mại dâm “khủng” với hơn 800 tài xế taxi làm môi giới - Ảnh 1.

Lực lượng Công an triệt phá đường dây mại dâm núp bóng các cơ sở massage.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng trinh sát phát hiện một số cơ sở massage có dấu hiệu hoạt động mại dâm tinh vi, sử dụng mạng xã hội để điều hành và kết nối khách nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. 

Các đối tượng cầm đầu lập nhóm kín trên nền tảng Zalo, quy tụ hơn 800 tài xế taxi khu vực phía Tây Gia Lai. Khi gặp khách nam có nhu cầu, tài xế sẽ giới thiệu đến các cơ sở massage do đường dây quản lý và được trả hoa hồng 150.000 đồng mỗi lượt khách.

Để tổ chức hoạt động, các đối tượng thuê khu vực riêng trong khách sạn, tuyển nhiều phụ nữ với danh nghĩa nhân viên massage nhưng thực chất phục vụ bán dâm. Đầu tháng 1-2026, lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo xác lập chuyên án đấu tranh.

Khoảng 20 giờ 45 phút ngày 11-2, lực lượng chức năng kiểm tra khu massage tầng 4 khách sạn Biển Hồ (239 Võ Văn Kiệt, phường Thống Nhất), phát hiện 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm; bắt giữ hai đối tượng quản lý là Nguyễn Công Lợi (SN 1991) và Vũ Văn Linh (SN 1995). 

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác kiểm tra khu massage tại khách sạn Hương Pleiku (125 Wừu, phường Diên Hồng), bắt quả tang 2 cặp nam nữ mua bán dâm và bắt giữ ba đối tượng quản lý gồm Đậu Xuân Lĩnh (SN 1995), Lê Thế Hưng (SN 1984) và Nguyễn Ngọc Huy (SN 2000).

Triệt phá đường dây mại dâm “khủng” với hơn 800 tài xế taxi làm môi giới - Ảnh 3.

Các đối tượng quản lý cơ sở massage bị bắt giữ.

Tại hai cơ sở, lực lượng công an phát hiện tổng cộng 12 phụ nữ bán dâm, chủ yếu đến từ các tỉnh miền Tây. Theo lời khai ban đầu, khách phải mua vé massage từ 400.000 đồng đến 2 triệu đồng; giá mua bán dâm dao động từ 800.000 đồng đến 1,6 triệu đồng. Cơ quan điều tra xác định các đối tượng cầm đầu thu lợi hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự 5 đối tượng và tiếp tục mở rộng điều tra.

Tin liên quan

Phát hiện ổ mại dâm trong khách sạn ở TPHCM

Phát hiện ổ mại dâm trong khách sạn ở TPHCM

(NLĐO) - Ập vào một phòng khách sạn, cảnh sát bắt quả tang một đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Công an TPHCM kiểm tra 4 cơ sở spa, massage, phát hiện đường dây mại dâm

(NLĐO) - 4 cơ sở spa, massage ở phường Bến Thành đã núp bóng hoạt động mại dâm.

Hai cơ sở massage nổi tiếng ở Đà Nẵng bị phát hiện hoạt động mại dâm

(NLĐO) - 2 cơ sở massage này tổ chức chứa mại dâm với phương thức, thủ đoạn tinh vi, hoạt động khép kín tại các tầng cao khách sạn

tổ công tác phòng cảnh sát hình sự cơ quan công an triệt phá đường dây mạng xã hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo