Kinh hoàng đường dây môi giới mại dâm trẻ em núp bóng quán cà phê ở TPHCM

Ngày 17-3, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Văn Long (SN 1983, thợ sửa máy tính; quê Tiền Giang) , Quách Thị Quỳnh Loan (SN 1969) và Nguyễn Thị Mỹ Duyên (SN 2003, cùng ngụ tại TPHCM) về các tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", "Mua dâm người dưới 18 tuổi" và "Môi giới mại dâm".



Sập bẫy người lớn

Hồ sơ vụ án cho thấy, từ cuối năm 2021, ba bé gái SN 2008, 2010 và 2009 đã bỏ nhà đi và cùng thuê khách sạn sinh sống tại huyện Bình Chánh (cũ). Do thiếu tiền tiêu xài, các cháu nảy sinh ý định bán dâm và nhờ Nguyễn Thị Mỹ Duyên (là bạn quen biết ngoài xã hội) tìm khách.

Duyên dẫn các bé gái đến gặp Quách Thị Quỳnh Loan – chủ một quán cà phê tại quận 5 cũ. Tại đây, Loan và Duyên đã thỏa thuận mỗi lần bán dâm giá 1 triệu đồng, Loan thu 600.000 đồng.

Trong khoảng thời gian từ tháng 3-2022 đến tháng 5-2023, Nguyễn Văn Long đã nhiều lần thực hiện hành vi mua dâm với các nạn nhân thông qua sự môi giới của Loan và Duyên hoặc liên lạc trực tiếp qua ứng dụng Zalo với các cháu.

Vào tháng 3-2022, Long đã thực hiện hành vi xâm hại với một trong số 3 cháu bé khi nạn nhân chưa đầy 13 tuổi. Sau đó, Long tiếp tục nhiều lần liên lạc với các cháu để mua dâm tại nhiều khách sạn trên địa bàn quận 10 và Tân Phú trước đây, với giá từ 800.000 đến 1 triệu đồng mỗi lần.

Bản án nghiêm khắc

Tháng 6-2023, bà nội của một nạn nhân phát hiện sự việc và đến cơ quan công an trình báo.

Nguyễn Văn Long và Quách Thị Quỳnh Loan tại toà

Theo phán quyết của HĐXX, bị cáo Nguyễn Văn Long lãnh mức án cao nhất với tổng hình phạt là 23 năm tù cho 2 tội danh "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" (14 năm tù) và "Mua dâm người dưới 18 tuổi" (9 năm tù).

Đối với các bị cáo giữ vai trò trung gian, Quách Thị Quỳnh Loan bị tuyên phạt 15 năm tù và Nguyễn Thị Mỹ Duyên lãnh 14 năm tù cùng về các tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "Môi giới mại dâm".