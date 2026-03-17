Kinh hoàng đường dây môi giới mại dâm trẻ em núp bóng quán cà phê ở TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Kinh hoàng đường dây môi giới mại dâm trẻ em núp bóng quán cà phê ở TPHCM

Hà Nguyễn

(NLĐO) - Một đường dây mại dâm trẻ em núp bóng quán cà phê tại TPHCM đã bị đưa ra ánh sáng

Ngày 17-3, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Nguyễn Văn Long (SN 1983, thợ sửa máy tính; quê Tiền Giang) , Quách Thị Quỳnh Loan (SN 1969) và Nguyễn Thị Mỹ Duyên (SN 2003, cùng ngụ tại TPHCM) về các tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi", "Mua dâm người dưới 18 tuổi" và "Môi giới mại dâm".

Sập bẫy người lớn

Hồ sơ vụ án cho thấy, từ cuối năm 2021, ba bé gái SN 2008, 2010 và 2009 đã bỏ nhà đi và cùng thuê khách sạn sinh sống tại huyện Bình Chánh (cũ). Do thiếu tiền tiêu xài, các cháu nảy sinh ý định bán dâm và nhờ Nguyễn Thị Mỹ Duyên (là bạn quen biết ngoài xã hội) tìm khách.

Duyên dẫn các bé gái đến gặp Quách Thị Quỳnh Loan – chủ một quán cà phê tại quận 5 cũ. Tại đây, Loan và Duyên đã thỏa thuận mỗi lần bán dâm giá 1 triệu đồng, Loan thu 600.000 đồng.

Trong khoảng thời gian từ tháng 3-2022 đến tháng 5-2023, Nguyễn Văn Long đã nhiều lần thực hiện hành vi mua dâm với các nạn nhân thông qua sự môi giới của Loan và Duyên hoặc liên lạc trực tiếp qua ứng dụng Zalo với các cháu.

Vào tháng 3-2022, Long đã thực hiện hành vi xâm hại với một trong số 3 cháu bé khi nạn nhân chưa đầy 13 tuổi. Sau đó, Long tiếp tục nhiều lần liên lạc với các cháu để mua dâm tại nhiều khách sạn trên địa bàn quận 10 và Tân Phú trước đây, với giá từ 800.000 đến 1 triệu đồng mỗi lần.

Bản án nghiêm khắc

Tháng 6-2023, bà nội của một nạn nhân phát hiện sự việc và đến cơ quan công an trình báo.

Kinh hoàng đường dây môi giới mại dâm bé gái chưa đầy 13 tuổi núp bóng quán cà phê ở TPHCM - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Long và Quách Thị Quỳnh Loan tại toà

Theo phán quyết của HĐXX, bị cáo Nguyễn Văn Long lãnh mức án cao nhất với tổng hình phạt là 23 năm tù cho 2 tội danh "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" (14 năm tù) và "Mua dâm người dưới 18 tuổi" (9 năm tù).

Đối với các bị cáo giữ vai trò trung gian, Quách Thị Quỳnh Loan bị tuyên phạt 15 năm tù và Nguyễn Thị Mỹ Duyên lãnh 14 năm tù cùng về các tội "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi" và "Môi giới mại dâm".

Đường dây mại dâm nam giá 5 triệu đồng/đêm, livestream cảnh nóng giá 500 ngàn đồng/30 phút

(NLĐO)- Nguyễn Đức Vinh thỏa thuận với khách mỗi lần quan hệ đồng tính có giá 1,5 triệu đồng, còn nếu qua đêm khách phải trả khoảng 5 triệu đồng.

Triệt phá đường dây mại dâm “khủng” với hơn 800 tài xế taxi làm môi giới

(NLĐO) - Núp bóng massage, đường dây mại dâm hoạt động tinh vi tại 2 khách sạn ở phía Tây Gia Lai vừa bị công an triệt phá.

Phát hiện ổ mại dâm trong khách sạn ở TPHCM

(NLĐO) - Ập vào một phòng khách sạn, cảnh sát bắt quả tang một đôi nam nữ đang mua bán dâm.

xét xử sơ thẩm mại dâm cơ quan công an quán cà phê
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo