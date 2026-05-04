Thời sự

TPHCM: Mở rộng đường Trần Bình Trọng với tổng mức đầu tư hơn 985 tỉ đồng

Ngọc Quý

(NLĐO) - Sáng 5-4, phường Vườn Lài (TPHCM) khởi công mở rộng đường Trần Bình Trọng với tổng mức đầu tư hơn 985 tỉ đồng.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Vườn Lài (chủ đầu tư), dự án được triển khai trong không khí cả nước chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 – 30.4.2026) và 140 năm Ngày Quốc tế Lao động (1.5.1886 – 1.5.2026).

- Ảnh 1.

Dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng được triển khai đồng bộ và kết nối không gian cảnh quan Công viên số 1, Lý Thái Tổ

Dự án mở rộng đường Trần Bình Trọng nhằm chỉnh trang đô thị, tăng cường kết nối giao thông liên thông trong khu vực, góp phần giảm áp lực cho các tuyến đường lân cận như Hùng Vương, Lý Thái Tổ, Lê Hồng Phong. Đồng thời, công trình còn hoàn thiện hệ thống thoát nước, cải thiện cảnh quan, đáp ứng yêu cầu phòng cháy chữa cháy và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Đây cũng là hạng mục quan trọng trong tổng thể chỉnh trang khu đất số 1 Lý Thái Tổ, hướng tới tạo diện mạo đô thị hiện đại hơn cho địa bàn phường Vườn Lài.

Với tổng mức đầu tư hơn 985 tỉ đồng, tuyến đường sẽ được mở rộng từ hiện trạng nhỏ hẹp lên quy mô 4 làn xe, lộ giới 23 m, trong đó lòng đường rộng 15 m và vỉa hè mỗi bên 4 m. Công trình có chiều dài khoảng 361 m, kết nối trực tiếp giữa đường Lý Thái Tổ và Hùng Vương.

- Ảnh 2.

Nghi thức khởi công dự án đầu tư mở rộng đường Trần Bình Trọng

Dự án được triển khai đồng bộ nhiều hạng mục như cải tạo hệ thống thoát nước, lát đá granite vỉa hè, ngầm hóa hệ thống điện, viễn thông và kết nối không gian cảnh quan với Công viên số 1 Lý Thái Tổ.

Đáng chú ý, để có mặt bằng triển khai, có 116 trường hợp bị ảnh hưởng, trong đó 97 trường hợp phải giải tỏa toàn phần. Đại diện chủ đầu tư cho biết công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thực hiện trên nguyên tắc công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi người dân với mục tiêu nơi ở mới bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Chính quyền địa phương ghi nhận và tri ân sự đồng thuận, chia sẻ của các hộ dân đã bàn giao mặt bằng đúng tiến độ, góp phần quan trọng giúp dự án đủ điều kiện khởi công.

- Ảnh 4.

Ông Huỳnh Văn Tâm, Chủ tịch UBND phường Vườn Lài phát biểu tại lễ khởi công

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Văn Tâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vườn Lài, cho biết dự án là mong mỏi kéo dài suốt hơn 20 năm của chính quyền và người dân địa phương. Đặc biệt, hệ thống cống vòm trên tuyến đã tồn tại hơn 70 năm, hiện xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ sụt lún, ảnh hưởng an toàn người dân.

Dự án được triển khai theo Kết luận số 79-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và chỉ đạo của UBND TPHCM, mang ý nghĩa quan trọng trong chỉnh trang đô thị, đồng thời gắn với việc hoàn thiện Công viên số 1 Lý Thái Tổ, nơi tưởng niệm các nạn nhân trong đại dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND phường Vườn Lài đề nghị các đơn vị thi công, tư vấn giám sát phát huy tinh thần trách nhiệm, tổ chức thi công khoa học, đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường và chất lượng công trình.

Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành vào tháng 9-2026, góp phần cải thiện hạ tầng giao thông khu vực trung tâm TPHCM và tạo diện mạo đô thị khang trang, hiện đại hơn.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang chia sẻ chuyện "hậu trường" dự án Công viên số 1 Lý Thái Tổ

(NLĐO)- Bí thư Trần Lưu Quang đã chia sẻ chuyện ít ai biết từ ý tưởng đến quá trình làm dự án Công viên số 1 Lý Thái Tổ

VIDEO: TPHCM khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ

(NLĐO) - Tối 12-2, TPHCM khánh thành Công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài)

TPHCM: Đặt "trái tim" cho công viên số 1 Lý Thái Tổ

(NĐLO) - Hôm nay, biểu trưng hình giọt nước được đưa vào vị trí trung tâm hồ tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ.

