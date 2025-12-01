HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

TPHCM sẽ dùng phương tiện bay không người lái trong vận chuyển và giao hàng

THIỆN AN

(NLĐO) - TPHCM sẽ hình thành khu vực thử nghiệm có kiểm soát phương tiện bay không người lái trên cơ sở đơn giản hóa thủ tục quản lý bay, cấp phép bay

UBND TPHCM vừa có báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 57- NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ.

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết 71/NQ-CP

Theo nội dung báo cáo, UBND TPHCM cho biết trong giai đoạn 2025-2026, thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, yêu cầu tại Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 71/NQ-CP của Chính phủ; xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một trong những động lực quan trọng nhất tạo bứt phá phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

UBND TPHCM đã ban hành Khung quản trị các nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025, trong năm 2026 và đến năm 2030 về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên địa bàn thành phố.

TPHCM sẽ dùng phương tiên bay không người lái trong vận chuyển và giao hàng - Ảnh 1.

TPHCM sẽ thử nghiệm các dịch vụ ứng dụng, khai thác các phương tiện bay không người lái trong nông nghiệp thông minh; giám sát an ninh trật tự - đô thị; vận chuyển và giao hàng. (Ảnh minh họa AI)

Về giải pháp, TPHCM tập trung triển khai các nhiệm vụ ban hành theo Khung quản trị đã đề ra. Triển khai Ứng dụng theo dõi, chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ trọng tâm cho Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số TPHCM để chỉ đạo, điều hành; đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương và của thành phố như đã cam kết.

Ban hành Kế hoạch của UBND TPHCM để thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đơn giản hóa thủ tục quản lý bay, cấp phép bay

Đặc biệt, TPHCM sẽ phát triển kinh tế tầm thấp. Trong đó, thiết lập không gian tự do thử nghiệm có kiểm soát các giải pháp công nghệ và hệ thống quản lý phương tiện bay không người lái trên cơ sở tập trung vào các nhóm nhiệm vụ chính.

Theo đó, hình thành khu vực thử nghiệm có kiểm soát phương tiện bay không người lái trên cơ sở đơn giản hóa thủ tục quản lý bay, cấp phép bay.

Thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu, phát triển (R&D), thiết kế và sản xuất phương tiện bay không người lái nhằm làm chủ công nghệ nền tảng, công nghệ cốt lõi (phần cứng, phần mềm, cơ sở vật chất và hạ tầng quản lý).

Thử nghiệm các dịch vụ ứng dụng, khai thác các phương tiện bay không người lái như: nông nghiệp thông minh; giám sát an ninh trật tự - đô thị; vận chuyển và giao hàng; cứu trợ, cứu nạn, cứu hộ; vận tải hành khách (ôtô/Moto bay,…).

Thiết lập và vận hành thử nghiệm hệ thống quản lý và điều phối phương tiện bay không người lái.

Tái cấu trúc không gian phát triển 

UBND TPHCM cũng sẽ triển khai một số giải pháp trọng tâm để thực hiện chương trình thúc đẩy phát triển kinh tế số thành phố giai đoạn 2026-2030. Cụ thể, triển khai cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, phát triển hạ tầng chiến lược, sàn giao dịch dữ liệu. Triển khai các chính sách hỗ trợ công nghiệp mũi nhọn như chip bán dẫn, trung tâm dữ liệu AI. Phối hợp, hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp thực hiện "Chuyển đổi Kép" - số hóa và xanh hóa - mở rộng hợp tác quốc tế, tạo nền tảng phát triển kinh tế số.

TPHCM tập trung tái cấu trúc không gian phát triển thông qua việc quy hoạch và định hình 9 Khu Công nghệ số tập trung chiến lược (tổng quy mô khoảng 356 ha) đi vào hoạt động đồng bộ. Dự kiến sẽ tạo ra cú hích lớn với tổng doanh thu ước đạt 5,7 tỷ USD/năm.

Thí điểm cơ chế sandbox đồng đầu tư

Cũng tại báo cáo, UBND TPHCM kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm cơ chế sandbox đồng đầu tư, trong đó thành phố cùng đầu tư với Đại học Quốc gia TPHCM và các trường Đại học trên địa bàn xây dựng hạ tầng dùng chung (phòng thí nghiệm R&D, hạ tầng tính toán AI..), xây dựng khu thử nghiệm công nghệ mới.

Cạnh đó, kiến nghị Chính phủ sớm ban hành Đề án Phát triển Kinh tế tầm thấp để tạo điều kiện cho TPHCM triển khai mô hình phát triển kinh tế tầm thấp.


