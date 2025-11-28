New Zealand mong muốn hợp tác đa lĩnh vực với TPHCM

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết tình hữu nghị, sự tin cậy và tầm nhìn chung về một khu vực hòa bình, ổn định và thịnh vượng mà Việt Nam và New Zealand không ngừng chia sẻ suốt 50 năm qua là nền tảng quan trọng để hai nước đồng hành, củng cố và phát triển quan hệ ngày càng sâu sắc, hiệu quả.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu sáng 28-11

Cột mốc quan hệ Việt Nam - New Zealand chính thức nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 2-2025 là minh chứng rõ nét cho sự trưởng thành của quan hệ song phương, đồng thời đánh dấu sự khởi đầu của một giai đoạn hợp tác sâu rộng mới, trải dài từ kinh tế-thương mại, nông nghiệp thông minh, giáo dục, khoa học-công nghệ, đến hợp tác ngành nghề biển, ứng phó biến đổi khí hậu và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết TP HCM mong muốn tiếp tục cùng New Zealand mở rộng các lĩnh vực hợp tác tiềm năng

Trong tiến trình này, TPHCM luôn tự hào là một trong những địa phương tiên phong và năng động nhất, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ Việt Nam - New Zealand.

Thành phố đã trở thành điểm đến tin cậy của nhiều cơ sở giáo dục, tổ chức và doanh nghiệp New Zealand, mở ra những cơ hội hợp tác phong phú, thiết thực và mang lại thành quả rõ nét trong nhiều lĩnh vực.

Với tinh thần chủ động, tích cực, TPHCM luôn nỗ lực đồng hành, đề xuất nhiều định hướng mới và mở rộng các sáng kiến chung trong các lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp, thương mại và phát triển xanh.

Những nỗ lực ấy được thể hiện qua nhiều dự án cụ thể, trong đó có việc Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM ký kết văn bản ghi nhớ với Cơ quan Giáo dục New Zealand nhằm thúc đẩy trao đổi học sinh - sinh viên và liên kết đại học.

Ngoài ra, trong lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu, TPHCM giữ vai trò là đầu mối kết nối quan trọng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long – khu vực đang nhận được sự hỗ trợ thiết thực của New Zealand trong nâng cao năng lực thích ứng.

Tổng lãnh sự New Zealand tại TP HCM Scott James bày tỏ sự cảm thông sâu sắc tới các cộng đồng ở miền Trung Việt Nam đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai

Trong thời gian tới, TPHCM mong muốn tiếp tục cùng New Zealand mở rộng các lĩnh vực hợp tác tiềm năng, từ giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, đến nông nghiệp công nghệ cao, thương mại bền vững, kinh tế xanh và thích ứng biến đổi khí hậu.

Thành phố đặc biệt coi trọng việc thúc đẩy giao lưu nhân dân, giao lưu văn hóa, thể thao và kết nối thế hệ trẻ – những cầu nối quan trọng vun đắp sự tin cậy và gắn bó lâu dài giữa hai dân tộc.

TPHCM tin tưởng rằng cùng với sự đồng hành của các đối tác New Zealand, hai bên sẽ tiếp tục khai mở những không gian hợp tác mới, thiết thực và hiệu quả hơn nữa, đóng góp tích cực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - New Zealand, vì cuộc sống hạnh phúc của người dân hai nước.

Các lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm sáng 28-11

Phát biểu tại sự kiện, Tổng lãnh sự New Zealand tại TPHCM Scott James bày tỏ sự cảm thông sâu sắc tới các cộng đồng ở miền Trung Việt Nam đang chịu ảnh hưởng bởi thiên tai và lũ lụt nghiêm trọng.

Ông cho biết TPHCM là trung tâm trong mối quan hệ hợp tác giữa New Zealand và Việt Nam. Là trung tâm thương mại và đổi mới của cả nước, TPHCM thường là điểm tiếp xúc đầu tiên của các doanh nghiệp New Zealand khi bước vào thị trường Việt Nam. Môi trường kinh doanh năng động và sự cởi mở với hợp tác quốc tế của TPHCM đã khiến nơi đây trở thành điểm đến ưu tiên của các nhà xuất khẩu, nhà đầu tư và du khách New Zealand.

Theo Tổng lãnh sự Scott James, hướng tới tương lai, New Zealand cam kết tăng cường quan hệ đối tác kinh tế với Việt Nam, đặt mục tiêu đầy tham vọng đạt 3 tỉ USD kim ngạch thương mại song phương vào cuối năm 2026.

Mục tiêu này thể hiện sự tin tưởng và nhiệt huyết của các doanh nghiệp New Zealand khi nhìn thấy nhiều cơ hội hợp tác trong các lĩnh vực như chuyển đổi số, năng lượng tái tạo, giáo dục và du lịch. Đây cũng là những lĩnh vực mà New Zealand đã khẳng định được uy tín về chất lượng và độ tin cậy.

Ông nhấn mạnh các doanh nghiệp New Zealand rất mong muốn hợp tác cùng cộng đồng năng động của TPHCM, chia sẻ kiến thức chuyên môn về hệ thống thực phẩm bền vững, ngành trồng trọt thích ứng với biến đổi khí hậu và các dịch vụ sáng tạo.

Các nghệ sĩ biểu diễn tại lễ kỷ niệm 50 năm thiết lập Quan hệ ngoại giao Việt Nam - New Zealand