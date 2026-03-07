TPHCM: Một buổi sáng ấm áp ở phường Chánh Hưng

CLIP: Một buổi sáng ấm áp ở phường Chánh Hưng

Sáng 7-3, con hẻm 43B, đường Dạ Nam, khu phố 17, phường Chánh Hưng (TPHCM) nhộn nhịp hơn ngày thường do nhiều người dân khó khăn đến nhận gạo, xôi,...

Người dân ở phường Chánh Hưng nhận gạo, xôi,...

Đây là chương trình "Bếp Áo xanh" do Chi đoàn khu phố 17, phường Chánh Hưng tổ chức.

Đến nhận gạo với nụ cười rạng rỡ, cô Nguyễn Thị Hồng (58 tuổi, ngụ phường Chánh Hưng) chia sẻ: "Tôi đang đi bán vé số nuôi con nhỏ bị bệnh. Sáng nay, sau khi được nghe thông báo từ khu phố, tôi ghé vào nhận bún và gạo để tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy".

Chú Trần Hải (59 tuổi) cho hay thường xuyên nhận quà từ chương trình "Bếp Áo xanh". "Mấy năm nay, nhờ Bếp Áo xanh mà gia đình tôi có thêm cái ăn. Sáng nay tôi lấy mấy phần xôi để dành cho mấy đứa cháu trưa đói bụng thì ăn" - chú Hải vui vẻ nói.

Anh Nguyễn Duy Nam, Bí thư Chi Đoàn khu phố 17 (phường Chánh Hưng), cho biết chương trình Bếp Áo xanh do Đoàn phường Chánh Hưng tổ chức, hoạt động đã 2 năm nay nhằm san sẻ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Trung bình, mỗi lần như vậy sẽ phát từ 200 - 500 suất ăn như xôi nếp, bánh ướt, bún xào,...

Việc chăm lo cho người dân khó khăn trên địa bàn phường Chánh Hưng được tổ chức 1 tháng 1 lần

Trước đó, từ đêm 6-3, bếp bắt đầu hoạt động. Người nhặt rau, người chuẩn bị nguyên liệu, người xào nấu, mỗi người một việc. Dù vậy, không khí bếp lúc nào cũng rộn tiếng cười, mọi người đều quan niệm rằng dù là bếp từ thiện, các suất ăn vẫn được chuẩn bị chu đáo và đầy đủ. "Sáng nay, hơn 200 phần xôi được nấu và 40 phần gạo chỉ phát khoảng 15 phút là hết" - anh Nam chia sẻ.

Cũng theo anh Nam, ngoài chương trình Bếp Áo xanh (tặng đồ ăn, thức uống), Đoàn phường Chánh Hưng cũng tổ chức gian hàng 0 đồng (tặng rau củ quả), cắt tóc miễn phí… Đây là các chương trình được anh đứng ra phối hợp với lực lượng dân quân, chi đoàn khu phố khác thực hiện từ lúc còn phường 2, quận 8 cũ (sau đó là phường Rạch Ông, quận 8 và giờ là phường Chánh Hưng).

Thượng úy Vương Quốc Thịnh (cán bộ Công an phường Phú Định) cho hay sau khi nghe anh Nam chia sẻ về những ý định hỗ trợ người dân khó khăn, từ đó đến nay anh luôn đồng hành cùng phường Chánh Hưng giúp đỡ bà con. "Được hỗ trợ bà con. Ai nấy đều rất vui và ủng hộ" ông Thịnh nói.

Chương trình "Bếp áo xanh" được tổ chức khoảng 2 năm nay

Nhiều người dân cho biết có thêm sự hỗ trợ, họ vơi bớt phần khó khăn trong cuộc sống