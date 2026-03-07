HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

TPHCM: Một buổi sáng ấm áp ở phường Chánh Hưng

Anh Vũ

(NLĐO) - Phường Chánh Hưng thường xuyên tổ chức bếp ăn từ thiện, tặng gạo để hỗ trợ bà con khó khăn.

CLIP: Một buổi sáng ấm áp ở phường Chánh Hưng

Sáng 7-3, con hẻm 43B, đường Dạ Nam, khu phố 17, phường Chánh Hưng (TPHCM) nhộn nhịp hơn ngày thường do nhiều người dân khó khăn đến nhận gạo, xôi,... 

Bếp áo - Ảnh 1.

Người dân ở phường Chánh Hưng nhận gạo, xôi,...

Đây là chương trình "Bếp Áo xanh" do Chi đoàn khu phố 17, phường Chánh Hưng tổ chức.

Đến nhận gạo với nụ cười rạng rỡ, cô Nguyễn Thị Hồng (58 tuổi, ngụ phường Chánh Hưng) chia sẻ: "Tôi đang đi bán vé số nuôi con nhỏ bị bệnh. Sáng nay, sau khi được nghe thông báo từ khu phố, tôi ghé vào nhận bún và gạo để tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy".

Chú Trần Hải (59 tuổi) cho hay thường xuyên nhận quà từ chương trình "Bếp Áo xanh". "Mấy năm nay, nhờ Bếp Áo xanh mà gia đình tôi có thêm cái ăn. Sáng nay tôi lấy mấy phần xôi để dành cho mấy đứa cháu trưa đói bụng thì ăn" - chú Hải vui vẻ nói.

Anh Nguyễn Duy Nam, Bí thư Chi  Đoàn khu phố 17 (phường Chánh Hưng), cho biết chương trình Bếp Áo xanh do Đoàn phường Chánh Hưng tổ chức, hoạt động đã 2 năm nay nhằm san sẻ cho bà con có hoàn cảnh khó khăn. Trung bình, mỗi lần như vậy sẽ phát từ 200 - 500 suất ăn như xôi nếp, bánh ướt, bún xào,...

Bếp áo - Ảnh 2.

Việc chăm lo cho người dân khó khăn trên địa bàn phường Chánh Hưng được tổ chức 1 tháng 1 lần

Trước đó, từ đêm 6-3, bếp bắt đầu hoạt động. Người nhặt rau, người chuẩn bị nguyên liệu, người xào nấu, mỗi người một việc. Dù vậy, không khí bếp lúc nào cũng rộn tiếng cười, mọi người đều quan niệm rằng dù là bếp từ thiện, các suất ăn vẫn được chuẩn bị chu đáo và đầy đủ. "Sáng nay, hơn 200 phần xôi được nấu và 40 phần gạo chỉ phát khoảng 15 phút là hết" - anh Nam chia sẻ.

Cũng theo anh Nam, ngoài chương trình Bếp Áo xanh (tặng đồ ăn, thức uống), Đoàn phường Chánh Hưng cũng tổ chức gian hàng 0 đồng (tặng rau củ quả), cắt tóc miễn phí… Đây là các chương trình được anh đứng ra phối hợp với lực lượng dân quân, chi đoàn khu phố khác thực hiện từ lúc còn phường 2, quận 8 cũ (sau đó là phường Rạch Ông, quận 8 và giờ là phường Chánh Hưng).

Thượng úy Vương Quốc Thịnh (cán bộ Công an phường Phú Định) cho hay sau khi nghe anh Nam chia sẻ về những ý định hỗ trợ người dân khó khăn, từ đó đến nay anh luôn đồng hành cùng phường Chánh Hưng giúp đỡ bà con. "Được hỗ trợ bà con. Ai nấy đều rất vui và ủng hộ"  ông Thịnh nói.

Bếp áo - Ảnh 3.

Chương trình "Bếp áo xanh" được tổ chức khoảng 2 năm nay

Bếp áo - Ảnh 4.

Nhiều người dân cho biết có thêm sự hỗ trợ, họ vơi bớt phần khó khăn trong cuộc sống

Bếp áo - Ảnh 5.

Người dân nhận gạo, xôi

 

Tin liên quan

Khi lòng tốt gặp nhau...

Khi lòng tốt gặp nhau...

Sáng 22-7, chương trình "Thực phẩm miễn phí cùng cả nước chống dịch" do Báo Người Lao Động phát động đã tiếp nhận 70 tấn nông sản nghĩa tình của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh Lâm Đồng trao hỗ trợ người dân TP HCM.

"Tình người giữa bão lũ" kết nối tấm lòng hướng về miền Trung

(NLĐO) - "Tình người giữa bão lũ" chung tay gửi yêu thương và tiếp sức đồng bào miền Trung vượt qua bão lũ.

Tấm lòng bạn đọc Báo Người Lao Động đến với Đắk Lắk

(NLĐO) – Để kịp thời đồng hành, chung tay cùng địa phương khắc phục hậu quả cơn bão số 13, Báo Người Lao Động đã trao hỗ trợ 700 triệu đồng cho tỉnh Đắk Lắk.

hoàn cảnh khó khăn hỗ trợ người dân phường Chánh Hưng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo