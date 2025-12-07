"Tình người giữa bão lũ" kết nối tấm lòng hướng về miền Trung

Tối 6-12, chương trình nghệ thuật thiện nguyện "Tình người giữa bão lũ" diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng Trường THCS - THPT Hồng Hà (phường Gò Vấp, TP HCM). Đây là hoạt động do UBND phường Gò Vấp, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gò Vấp phối hợp cùng nhà trường tổ chức nhằm gây quỹ hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình âm nhạc thiện nguyện

Chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ, ca sĩ Ngọc Sơn, Đàm Vĩnh Hưng, NSND Trịnh Kim Chi, Châu Thanh, Mỹ Lệ, Ngọc Ánh, Quang Hà, Thy Nhung... Tất cả cùng chung tinh thần hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt, kêu gọi sự chung tay bằng tinh thần yêu thương và nghĩa đồng bào. Một sự chung sức, một lời động viên góp phần tiếp thêm sức mạnh để bà con vượt qua khó khăn.

Ông Nguyễn Thành Trung - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP HCM - nhận định đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong giai đoạn người dân cả nước hướng về miền Trung và Tây Nguyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính và ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP HCM, tiếp nhận 100 triệu đồng do Trường THCS - THPT Hồng Hà trao tặng Quỹ học bổng Vừ A Dính

"Đến thời điểm này thành phố đã vận động được hơn 300 tỷ đồng cùng trên 2.000 tấn hàng hóa để kịp thời hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Tinh thần TP HCM - một đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình càng được thể hiện rõ qua sự chung tay của người dân thành phố cũng như tập thể Trường THCS - THPT Hồng Hà hôm nay" - ông Nguyễn Thành Trung thông tin.

Tại đêm diễn, ca sĩ Thy Nhung đã ủng hộ 74,4 triệu đồng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ủng hộ 10 triệu đồng... Đêm diễn còn có sự đồng hành của nhiều mạnh thường quân, phụ huynh và học sinh nhà trường.