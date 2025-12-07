"Tình người giữa bão lũ" kết nối tấm lòng hướng về miền Trung

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa - Văn nghệ

"Tình người giữa bão lũ" kết nối tấm lòng hướng về miền Trung

Kim Ngân

(NLĐO) - "Tình người giữa bão lũ" chung tay gửi yêu thương và tiếp sức đồng bào miền Trung vượt qua bão lũ.

Tối 6-12, chương trình nghệ thuật thiện nguyện "Tình người giữa bão lũ" diễn ra tại Nhà thi đấu đa năng Trường THCS - THPT Hồng Hà (phường Gò Vấp, TP HCM). Đây là hoạt động do UBND phường Gò Vấp, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Gò Vấp phối hợp cùng nhà trường tổ chức nhằm gây quỹ hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng thiên tai.

"Tình người giữa bão lũ" kết nối tấm lòng hướng về miền Trung - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ tham gia chương trình âm nhạc thiện nguyện

Chương trình quy tụ đông đảo nghệ sĩ, ca sĩ Ngọc Sơn, Đàm Vĩnh Hưng, NSND Trịnh Kim Chi, Châu Thanh, Mỹ Lệ, Ngọc Ánh, Quang Hà, Thy Nhung... Tất cả cùng chung tinh thần hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt, kêu gọi sự chung tay bằng tinh thần yêu thương và nghĩa đồng bào. Một sự chung sức, một lời động viên góp phần tiếp thêm sức mạnh để bà con vượt qua khó khăn.

Ông Nguyễn Thành Trung - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP HCM - nhận định đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái trong giai đoạn người dân cả nước hướng về miền Trung và Tây Nguyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ.

"Tình người giữa bão lũ" kết nối tấm lòng hướng về miền Trung - Ảnh 2.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính và ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch Hội Nông dân TP HCM, tiếp nhận 100 triệu đồng do Trường THCS - THPT Hồng Hà trao tặng Quỹ học bổng Vừ A Dính

"Đến thời điểm này thành phố đã vận động được hơn 300 tỷ đồng cùng trên 2.000 tấn hàng hóa để kịp thời hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Tinh thần TP HCM - một đô thị văn minh, hiện đại, nghĩa tình càng được thể hiện rõ qua sự chung tay của người dân thành phố cũng như tập thể Trường THCS - THPT Hồng Hà hôm nay" - ông Nguyễn Thành Trung thông tin. 

Tại đêm diễn, ca sĩ Thy Nhung đã ủng hộ 74,4 triệu đồng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ủng hộ 10 triệu đồng... Đêm diễn còn có sự đồng hành của nhiều mạnh thường quân, phụ huynh và học sinh nhà trường.

"Tình người giữa bão lũ" kết nối tấm lòng hướng về miền Trung - Ảnh 3.
"Tình người giữa bão lũ" kết nối tấm lòng hướng về miền Trung - Ảnh 4.
"Tình người giữa bão lũ" kết nối tấm lòng hướng về miền Trung - Ảnh 5.

Một số ca sĩ tại chương trình 

Tin liên quan

Nhà hát Kịch Công an nhân dân tạo ấn tượng mạnh với "Nơi bình minh trở lại"

Nhà hát Kịch Công an nhân dân tạo ấn tượng mạnh với "Nơi bình minh trở lại"

(NLĐO) - "Nơi bình minh trở lại" là khúc trầm lặng tuyệt vời về sự cảm hóa, niềm tin và hành trình tìm ánh sáng của những phạm nhân.

Ban tổ chức chương trình “Miền Trung yêu thương” xin lỗi Báo Người Lao Động

(NLĐO) - Ban tổ chức chương trình “Miền Trung yêu thương” gửi lời xin lỗi nhiều cơ quan báo chí vì tự ý dùng logo của các báo để truyền thông.

Bùng nổ “chất Việt” trong lễ hội nghệ thuật đường phố Saigon Urban Street Fest 2025

(NLĐO) - Saigon Urban Street Fest 2025 thúc đẩy tinh thần hội nhập nhưng vẫn giữ sắc thái Việt, trong dòng chảy văn hóa quốc tế.

TP HCM miền Trung âm nhạc thiện nguyện "Tình người giữa bão lũ"
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo